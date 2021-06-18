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IMD全球競爭力排名 台灣躍居第8

台灣新聞組／台北18日電
瑞士洛桑管理學院（IMD）17日公布「2021年IMD世界競爭力年報」，台灣躍居第八。（本報資料照片）
瑞士洛桑管理學院（IMD）17日公布「2021年IMD世界競爭力年報」，台灣躍居第八。（本報資料照片）

瑞士洛桑管理學院（IMD）昨日公布「2021年IMD世界競爭力年報」，台灣在64個受評比國家中排名第八名，較2020年進步三名，為2013年以來最佳表現。

根據IMD報告，在全球64個國家與地區中，2021年世界競爭力前10強分別為瑞士、瑞典、丹麥、荷蘭、新加坡、挪威、香港、台灣、阿拉伯聯合大公國及美國。

若與東亞鄰近經濟體相比，2021年台灣在IMD競爭力排名，僅次於第五名的新加坡、第七名香港，更優於南韓的23名。國發會指出，在人口超過2000萬人的29個經濟體中，台灣排名高居第一。

國發會指出，在IMD中項評比，台灣在「經濟表現」、「政府效能」、「企業效能」與「基礎建設」四大類指標排名均較去年進步，其中，「經濟表現」今年排名第六名，較去年大幅提高11個名次；「企業效能」亦上升五名，來到第七名。「政府效能」排名第八、「基礎建設」排名第14，都較去年進步一名。

國發會副主委高仙桂表示，去年台灣經濟成長率達3.1%，為少數全球維持正成長國家，是推升總排名主因；政府當前除積極因應新一波疫情，也會把握疫後全球供應鏈重組的契機及數位經濟的優勢，以提升台灣整體的經濟競爭力。

她進一步指出，去年台灣人均國內生產毛額（GDP）成長率排名世界第一，實質GDP成長率以及商品出口增加率皆位居全球第二，反映台灣在去年防疫成績，展現出應變力、數位科技實力、企業創新活力及朝野共同防疫的社會凝聚力。

台灣 新加坡 香港

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