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1張圖看疫情：全美54.4%成人 完全接種疫苗

台新增本土確診132例、8死 陳時中：疫情緩坡下降

北市槓中央：僅有2成疫苗數量 卻說成全部

台灣新聞組／台北15日電
台北市副市長黃珊珊說，疫苗應該是數量決定開放對象，但中央卻是決定開放對象，再決定數量。（圖：北市府提供）
台北市副市長黃珊珊說，疫苗應該是數量決定開放對象，但中央卻是決定開放對象，再決定數量。（圖：北市府提供）

台北市副市長黃珊珊昨天再槓中央，指中央明知僅開放對象約兩成的疫苗數，卻說開放全部對象，要地方政府自己面對民眾質疑，地方政府到底是敵軍還是友軍？還說衛福部長陳時中多次打電話給她說會全力幫忙，但她昨天早上看到陳部長的未接來電，「接了會如何，有用嗎？」不過她下午則說已和陳時中通上電話，強調「台灣是同島一命，不希望分彼此，相信陳時中也是一樣」。

據本報系聯合報報導，陳時中也說，中央與地方防疫應不分彼此，資源共享，才能達到防疫最大效率，已與黃聯絡，「沒有什麼特別問題」，希望大家一起合作。

台北市長柯文哲則暗諷，目前各縣市施打疫苗的年齡，雙北85歲以上，高雄87歲以上，新竹80歲以上就可以，「讓台灣島上不同縣市打的年齡都不一樣，真的是奇蹟」。

黃珊珊前天嗆中央，遲不給配發疫苗數量，結果數量下來，1個小時內就要市府告知配發內容，誰都沒有辦法辦到。她昨天上午再度在臉書嗆中央「信任別人很難嗎？」明知僅有開放對象約兩成的疫苗數，卻說開放全部對象，其他要地方自己想辦法分配，75歲以上每10人只有兩個有機會接種，這種開放有什麼意義？

她說，中央現在就可以告訴市府，何時可拿到下一波數量，市府也就可以告訴75歲到84歲的長輩哪一天可以打到疫苗，「但，這又是祕密，不告訴你，要看你打的狀況才決定下一步」。中央拖到最後一分鐘，到底有什麼祕密任務？地方政府到底是敵軍還是友軍？「我們共同的敵人是病毒，不是彼此！任何人有私心或私慾，讓人民活在恐懼與混亂之中，必遭天譴！」

黃珊珊昨天下午態度轉趨和緩，她說這1個月來與陳時中電話溝通非常順暢，台北市的疫情也需要中央地方一起努力，部長扛起全國防疫責任，也應該不會分彼此。下一批還有60多萬劑疫苗，希望中央儘快公布發下來的疫苗數，讓北市府可以儘早跟民眾說明，85歲以下長輩何時可以打到疫苗。黃珊珊也說昨天下午兩點與陳時中有通上電話，她跟部長提到北市遇到的問題，並感謝中央多給北市7千劑，北市會儘早施打完畢。

內湖區葫州里長曾宏昌說，這兩天幾乎所有里長電話都被打爆，詢問什麼時候打到84歲以下；信義區安康里長萬宇恆指出，尤其中央宣布加發雙北1成疫苗後，許多長輩最關心的就是什麼時候打得到，盼及早公布訊息。

指揮官陳時中對各縣市的疫苗數量分配，引發外界質疑。（圖：指揮中心提供）
指揮官陳時中對各縣市的疫苗數量分配，引發外界質疑。（圖：指揮中心提供）

疫苗 陳時中 防疫

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