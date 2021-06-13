楊照批疫苗政策：台灣某些人被逼當二等公民

台灣疫苗短缺，作家楊照憂心會產生二等公民。圖為萬華剝皮寮。（記者潘俊宏／攝影）

台灣 本土疫情嚴峻，疫苗 特權和國產疫苗爭議，凸顯國內疫苗嚴重不足，作家楊照在臉書表示，現在這個政府給台灣社會製造了極為嚴重的公平危機。因為疫苗不足，為了顧慮扶植國產疫苗，而在政策上退縮，不願積極對外採購。他並指，他很希望政府能出面證明這是假消息，他必當樂於收回這個說法並道歉。

他表示，又為了趕國產疫苗生產時程，早早就違背「國際安全標準」，擅自同意廠商可以不提第三期測試計畫與「期中報告」就取得「緊急使用授權」，造成什麼結果？造成了在防疫上，台灣將明顯分成兩種人。

楊照說，一種是少數可以打國際疫苗的人，另一種是別無選擇只能打國產疫苗的人。疫苗提供人身安全，別忘了同等重要的，疫苗也給人行動自由。沒有三期測試，在二期試驗中沒有放入英國變種的國產疫苗，顯然在提供安全保障上，和國際疫苗是不對等的。

他指出，更有著絕然差異的是，打了國際疫苗的人，能取得通行在台灣以外的「疫苗證書」，又稱「疫苗護照」，而打國產疫苗的人，卻絕對得不到這樣的行動自由。

「在安全與自由上，明顯分出一等公民和二等公民」。楊照表示，更糟的是，好像還沒有什麼空間可以讓人拒絕當二等公民。沒有國際疫苗就是沒有，你能怎麼辦？就算有國際疫苗，誰有資格打完全由行政團隊說了算，直接公告沒得商量，連負責監督政府的立法院都不能有意見，甚至連平素有各種特權的立法委員在這件事上都同樣被排在二等公民之列，一般升斗小民還能怎麼樣？

他說，行政團隊規定的順序，真的那麼理所當然、不容討論不容更改嗎？不會吧！例如為什麼總統府與國安人員，不會比其他人更有機會接觸病患的，排名那麼前面？醫美診所的年輕櫃台人員都能打到疫苗了，高風險有慢性病的老人卻排不到？年輕的警察、軍人的排名真的應該比70歲的老人更前面嗎？

楊照說，不遵守順序，那就只能運用權貴關係偷偷打，曝光了被調查並公開道歉了事。沒有權貴管道的人，乖乖照順序等，則只能等到國產疫苗。要打不打？可以想見，不打沒有任何安全保護，連在台灣內部都得不到行動自由，還要被視為害大家不能解封的罪人，能不打嗎？

楊照表示，於是悲慘諷刺的結果：被以二等公民對待，卻同時成為去打國產疫苗的一個數字，可以被執政團隊拿來顯示國產疫苗政策的成功。

他說，在日本 ，就是為了避免造成這種社會公平產生的分裂不滿不安，所以在取得足夠疫苗之後，日本政府實質放棄了被認為效果較差、副作用較大的AZ疫苗，才大方提供贈送給其他國家。很悲哀，當我們在感謝日本時，很多人忽略了日本政府關懷自身社會公平正義問題的這份用心；更悲哀的是，很多人看不出來在比較下台灣政府不可思議的選擇，主動選擇創造在施打疫苗上的明確不公平，讓一部分人打國際疫苗，另外大多數人打不可能通過「國際安全標準嚴格檢驗」的國產疫苗。「無奈，夫復何言！」