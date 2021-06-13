新聞眼／甩鍋萬華 還是遇桃園就轉彎？

外界對於疫情破口霧裡看花，蔡介質疑指揮中心「遇到桃園就轉彎」。圖為疫情重災區萬華人稀車少。(記者潘俊宏／攝影)

疫情 延燒，也燒出政府防疫 公信力危機。在「校正回歸」蓋牌爭議、衛福部長陳時中 「3+11」決策甩鍋等事件後，衛福部次長石崇良更脫口說出，這波疫情破口是萬華，再度語驚四座。對於外界疑惑始終解釋不清，對於複雜的疫情源頭卻可以一口斷定，難怪台北市長柯文哲會氣到又想砸出招牌病歷。

外界質疑疫情破口比萬華更早並非毫無根據，因為不管在萬華、蘆洲及華航諾富特感染，指揮中心都表示其基因定序都一樣。若依照時序排列，華航諾富特最早爆發，在野黨才連日緊盯「3+11」機組員檢疫放寬的決策過程，但衛福部不只迴避問題，一向溫和的陳時中還多次動怒回嗆立委就是沒有「3+11」會議紀錄，甚至直言「任何疏失我負責，但現在就是沒有（會議紀錄），你要我現在再做一份給你嗎？」

陳時中雖口稱負責，但至今沒有任何一位官員為防疫疏失下台；石崇良更將這波疫情甩鍋給萬華，不禁讓人好奇，難道萬華有傳送門，可以連結英國變種病毒？外界對於疫情破口依然霧裡看花，指揮中心究竟是在迴避問題，還是「遇到桃園就轉彎」？

2003年SARS期間，當時行政院長游錫堃曾為了和平醫院封院爭議說過，「疫情一定能夠度過，但不要當SARS疫情過後，回頭來看，發覺這段時間的台灣人，人性何在？」

以SARS為鏡，防疫不要重蹈覆轍。游錫堃當年的肺腑之言，陳時中、指揮中心應該聽進去。