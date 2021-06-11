新聞眼／打柯模糊真相 關鍵在缺疫苗

台灣頻爆特權搶打疫苗爭議，問題的根本其實就是缺疫苗。（記者林澔一／攝影）

全台鬧疫苗 荒，又爆出特權打疫苗爭議，民進黨似乎傾全黨之力把「好心肝」打成「壞心肝」，戰略看似奏效，問題是就算把台北市長柯文哲 打爆，也不能轉移台灣缺乏疫苗的真相。如果國家疫苗政策真正「超前部署」，滿街都是新冠疫苗可選擇，台灣還會計較誰先打、誰後打嗎？

自從中央疫情指揮官陳時中 坦言有「確診黑數」後，問題似乎才被正視。指揮中心一開始積極抵抗擴大普篩，但從機組員、移工爆發社區感染後，陳時中最近才鬆口規畫自費快篩，希望「亡羊補牢」，問題是有問題的「黑羊」早已到處趴趴走了。

消極的疫苗政策更是防疫大破口，外購疫苗失靈、民間捐贈被卡，仰賴外國捐贈更是充滿變數。沒想到，台灣整個6月要靠日本捐贈的124萬劑AZ疫苗度難關，7月只能把所有籌碼壓在國產疫苗上，果然是「全島一命」，但是誰造成這樣的命運？

民進黨原本策略「拉柯打侯」，就在新北疫情居高不下，新北市長侯友宜被疫情纏身後，嗅覺敏銳的綠軍早已調整砲口，瞄準聲量走高的柯文哲，「好心肝」私打疫苗看似防疫疏失，更像柯文哲的政治破口，民進黨台北市議員和綠網軍群起圍剿，柯文哲一向自豪的「SOP控」遭受嚴厲挑戰。

好心肝爭議，引爆中央、北市疫苗大戰。陳時中說，雙北只開放第一至三類施打疫苗，「這才是重點」；事實上，陳時中並沒有說出另一個更大的重點，疫苗根本不夠雙北重災區施打，所以才要限量施打。

總統府、行政院日前大動作宣傳「全民免費打疫苗」，問題是根本沒有疫苗可以打。蔡英文總統說，「民進黨執政的縣市要輪到誰打，誰才打」，沒想到話還剛講完，政院顧問丁怡銘就先打完。此刻疫苗不足，好心肝私打疫苗被罵翻，但先前再三確保疫苗無虞的政府官員，許多官員早以第二類身分悄悄買了「救生圈」，才讓人見識到真正的「超前部署」。