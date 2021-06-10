「1450教戰手冊」在藍營瘋傳 自嘲常忘切換帳號

台灣民進黨 善用網軍引導輿論，完全執政後更挨批1450治國。近日藍營群組中流傳一份「1450內部流出的教戰手冊」，內容穿插時事哽，深入淺出引發熱議。不過也有熟悉台北市長柯文哲 網軍的政壇人士分析，感覺是柯文哲的網軍自己寫的。

(編按：2019年民進黨執政期間，農委會遭指控編列1450萬預算雇用4名小編，農委會雖解釋，這是為了第一時間澄清網路上的不實消息；但1450已被廣泛用來譏諷泛綠支持者及綠營網軍，為網路上譏諷立場偏袒綠色執政黨的ID，懷疑是否拿錢帶風向的鄉民用語。其反義詞為黨工、五毛，譏諷立場偏袒藍營的ID，懷疑是否為拿錢帶風向。)

該篇被貼於PTT等網頁的「1450內部流出的教戰手冊」有12點教戰方針：

1.要多轉傳貼圖，不要跟任何人硬碰硬，遇到討論就直接連續貼圖洗版，不要多嘴，貼粉專側翼的圖酸爆柯文哲就好。

2.同時進攻，看到柯文哲則大家一起同時間噓文，蔡政府則是同時間推文，務必一秒內數個假帳號同時發動，製造言論主流假象，讓真正的討論沉下去，避免生波瀾。

3.辯論逆風的時候，記得留一句「4%」（指柯粉）就趕快撤離，越快越好，其他不要跟他們糾纏，因為若拿出資料佐證，很難講的贏他們。

4.看到逐字稿就強烈抵制，這種東西，大多數都對民進黨不利，可以用「逐智稿」之類的話語反擊，然後快速撤離。

5.討論任何國際議題，任何國家都可以，就寫一句「有請三角形大師柯文哲」，一定要扯起柯文哲，讓鄉民對柯文哲感到厭煩。

6.多購買帳號，目前有些帳號仍在拋售中，積極購買，並且定時回報購買量，方便集中火力作戰。

7.遇到極端不利的討論，像是「黑道、3+11、卡神」之類的不反擊、不辯論、不討論，上面說了，就留一句「又一個4%」即可，記得立刻撤離。

8.沒有敵人就製造敵人，記得偶爾要反串一下，製造鄉民對中國的厭惡，還有對柯文哲的仇恨，然後再作圖宣傳，但請記得要切換帳號（我們這邊有個常常忘記切 XD）。

9.圍魏救趙，操作很簡單，柯文哲聲勢好就拉侯打柯，侯友宜聲勢好就捧柯打侯；以前黃國昌聲勢好的時候，我們就操作過一次捧昌打柯，很多笨蛋被騙過去了，如今還可以再做一次。

10.現在因為民進黨嚴重下風，請對柯文哲用顯微鏡檢視，必須找出柯文哲做的有爭議的地方，然後放大解讀，像是女權、苛政、萬華等來轉移目光，帶領鄉民思考，務必製造「兩個一樣爛」情況，避免更多人支持柯文哲。

11.認知作戰，校正回歸、抗中保台、台灣價值等這一些宣傳標語，已經被大家用嘲笑、嘲弄方式表達，所以請一定要避免寫出這些字眼，否則容易被集火嘲笑 得不償失。

12.敵人要正確認識，唯一的敵人不是中國，不是國民黨，只有「柯文哲」；務必抱著寧願被共產黨統治，也不願讓柯文哲執政的那種必死決心和毅力，才能打敗柯文哲，渡過這次難關。

不過因這份教戰守則多數行文以柯文哲為1450假想敵，又不乏暗酸1450文字，有熟悉柯網軍的政壇人士分析，沒那麼直白的手冊，「感覺就是柯文哲網軍自己寫的」，只不過轉傳的都是藍營人士而已。

國民黨台北市議員徐巧芯則表示，1450通常透過網紅或匿名粉專發動議題，以簡約的文筆寫出「兩分真、八分假」文章，經數十個粉專在同溫層中分頭轉載，再來就會有政治人物開始評論這件事，讓它躍上媒體版面，形塑討論。

徐巧芯說，最近被事實查核中心認證散布假消息的民進黨社群中心主任范綱皓，發文就是這樣的套路；民進黨網軍治國形象糟糕，尤其前媒體人林瑋豐自導自演事件被抓包後，讓負面印象更深植人心。