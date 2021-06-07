新聞評論／返鄉何辜被鄰避 政府才該被聲討

台南市針對端午節打算返鄉的民眾持退票證明就可以領獎金。（取材自臉書）

端午節就要到了，最近傳出台鐵 北高端午長程車票銷售一空，不少網友紛紛痛責這些購票民眾，台南市長黃偉哲更率先宣布，只要持退票證明就可以領200元台幣，舉報北部返鄉未篩檢者更可獲得最高獎金1萬元。一時間，這些訂了返鄉車票的民眾都成了被口誅筆伐的潛在防疫破口。但真正該被譴責的，不是端午想返鄉團聚的民眾，而是讓大家沒有疫苗 可打，篩檢量能也遠遠追不上的政府。

這幾天台灣染疫死亡的人數不斷上升，5日跟6日都超過30多人，還被懷疑有許多未報的死亡黑數。這個政府沒有一絲的愧色跟歉疚，而在美日加碼援助台灣疫苗的背後，其實少不了美中對抗的延伸戰，蔡政府也樂得以此大內宣，掩護人民對於欠缺疫苗的不滿，但愈是對美日政府感激戴德，也愈凸顯蔡政府防疫作為的失職。

而不少網軍及綠營民代更是把反對黨及呼籲要打國際現貨疫苗的人批評為「巨嬰」，指他們AZ疫苗來嫌東嫌西、疫情 爆發時又問為何沒有BNT疫苗，並稱自己將來都要去打國產疫苗，擺出「相信政府相信黨」大無畏的姿態。

等到台鐵傳出北高車票銷售一空消息，這些購票旅客頓時成了眾矢之的，雖然台鐵事後解釋長程列車銷售兩成以上就鎖票，並非真的售罄，但各種尖酸刻薄語言都出籠，罵他們自私自利，「忍一下不回家會死嗎？」七成以上的人因此紛紛去退票。雖然有更多的人選擇在端午節「自肅」不返鄉，但不代表想回家團聚的人就該死，指揮中心讓大家沒疫苗打，又沒膽封城，才會造成現在這些人被四處獵巫。

但話說回來，這些在網路上為蔡政府失職失能護航的側翼，有沒有想過，這些乘客返鄉也不過只是想與家人團聚，何錯之有？害怕北漂遊子返鄉的憂慮，正好暴露出內心對於疫苗無法普及的恐慌，但令人遺憾的是，該被譴責、質疑的政府反而全身而退，只是想返家團聚的無辜民眾卻被譴責，標準豈止錯亂？這些北漂遊子返鄉前，平常就也是在上班活動，難道在北部活動的風險就不是風險？

為了阻擋遊子返鄉，黃偉哲更使出這種「匪諜就在你身邊」的伎倆，要鄰居去舉報北返卻沒有快篩的人，到時候可能會有人去火車站看是「哪些人」還敢不配合，還搭火車回台南？搞不好還會有正義魔人上網公布長相、全民公審。而且除了搭雙鐵，自行開車的人擋得了嗎？之前行政院長蘇貞昌以「不容許國中有國」為理由擋下離島強制快篩，外島不可以，本島內就可以這樣搞嗎？

2020年初，疫情剛發生時，各國束手無策，只能隔離、封城；但今天已是2021年6月，全球已有疫苗、快篩試劑、PCR等有效工具，然而因為政府的超前「不」署，讓人民彼此分化，互相指責。端午返鄉者成為「鄰避族群」，映照出政府普篩與快篩量能在過去一年不但沒有備妥，也未能隨著疫情變化而隨之因應的窘境，最後竟演變成無辜遊子被獵巫。國民吵成一團，撕裂了情感，反而忘了最該負責的是無能的政府。( 轉載自聯合新聞網「重磅快評」)