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1張圖：全美逾41.4%民眾 已完成疫苗接種

台灣新冠單日38死創新高 新增511例本土確診

疫苗太慢惹民怨 蔡英文滿意度剩48.1%瀕死亡交叉

台灣新聞組／台北5日電
佛光山所屬的國際佛光會要購捐疫苗，傳出喊停。（記者王慧瑛／攝影）
佛光山所屬的國際佛光會要購捐疫苗，傳出喊停。（記者王慧瑛／攝影）

台灣疫苗採購卡關，「美麗島電子報」昨公布最新民調顯示，有六成五民眾認為政府購買國外疫苗決策太慢，八成一認為政府應緊急授權輝瑞BNT進口。「美麗島電子報」董事長吳子嘉表示，這股主流民意與政府對撞的結果，已讓蔡英文的信任度、滿意度跌破五成，瀕臨死亡交叉。

台北中國時報報導，台灣疫情爆發，但截至今年6月2日為止，台灣整體的疫苗接種率僅2.36％，遠低於鄰近的香港、南韓與日本，其他亞洲國家中柬埔寨接種率達16.08％、東帝汶4.84％，連緬甸都有3.26％。關鍵原因還是台灣在疫苗取得速度太慢，指揮中心曾多次強調對外已採購近2000萬劑的疫苗，但至今只拿到87.66萬劑疫苗，遠不及日本捐贈的124萬劑。

專家認為，去年防疫做得不錯，政府對外購買疫苗有所遲疑，導致動作太慢，加上東洋3000萬劑BNT疫苗破局大失誤，都是造成今天需他國援助的原因。

另據「美麗島電子報」最新民調指出，當民眾被問到「政府購買國外的新冠肺炎疫苗，是超前準備、進度適當、或是決策太慢？」有4.8％認為超前準備，20.8％認為進度適當，65.8％認為決策太慢，1.6％認為能買到就好。若以政治立場交叉分析，泛綠也有44.4％認為決策太慢，高於認為進度適當的35.8％。

民調進一步詢問「政府應不應該比照AZ和莫德納疫苗，對輝瑞BNT疫苗緊急授權？」認為應該的比例高達81.3％，認為不應該的僅7.8％，比例相差懸殊。若以「政治立場」交叉分析，「泛綠」也有73％認為應緊急授權，僅13.9％認為不應該。

目前蔡英文的信任度為48.1％，較前次4月底調查下降8.9個百分點，寫下2020選後最低紀錄；不信任度為46.7％，較上次增加9.9個百分點。

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