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1張圖：全美逾41.4%民眾 已完成疫苗接種

台灣新冠單日38死創新高 新增511例本土確診

觀察站／疫苗短缺 掀蔡政府國安問題

記者 蔡晉宇
日本捐贈的AZ疫苗4日抵台，拚七天內完成檢驗。（記者鄭超文／攝影）
日本捐贈的AZ疫苗4日抵台，拚七天內完成檢驗。（記者鄭超文／攝影）

台灣新冠肺炎確診人數破萬之際，日本124萬劑AZ疫苗抵台，美國也要提供各國疫苗，美、日疫苗看似及時雨，但隨疫苗而來卻是一股政治低氣壓，不但引爆地方疫苗爭奪戰，副總統賴清德向日方求援也被質疑是向蔡英文總統搶功。疫情仍十分嚴峻，民間捐贈疫苗卻紛紛卡關，美、日的疫苗也無法掩蓋真相，防疫的真實困境是台灣正短缺疫苗。

本土疫情造成每天兩位數的死亡，每一個數字都是一個家庭的悲劇，人命關天，沒有疫苗不只是政治問題，而是蔡政府最嚴重的國安問題。民眾黨團總召邱臣遠指出，行政院長蘇貞昌今年2月承諾向國外採購疫苗約2000萬劑AZ與莫德納疫苗，至今僅到貨87.6萬劑，到貨率僅4.43%，「疫苗承諾嚴重跳票」。

日本政府決定提供台灣疫苗，賴清德4日率先在媒體搶頭采，讓部分黨內人士頗不是滋味。官方馬上釋出訊息，整件事起源是5月24日駐日代表謝長廷邀請美國駐日本大使館代辦楊舟、日本前首相安倍的輔佐官薗浦健太郎等人餐敘；蔡總統在得知謝長廷回報訊息後，隨即指示國安、外交團隊，包括副總統賴清德、外交部長吳釗燮、台日關係協會會長邱義仁與謝長廷等人，要全力促成此事，這項計畫可說是國安與外交系統全面總動員的「十日寧靜作戰」。

國安高層的「補充說明」，恐怕是此地無銀三百兩，有意凸顯蔡總統才是核心人士，賴清德只是銜命辦事的團隊之一，間接證實政壇那個不能說的秘密，「三樓到四樓，是總統府內最遙遠的距離」。

國安高層說法，似乎要讓國人相信疫苗無虞，蔡總統昨天也掛保證，「政府確保疫苗穩定供給」。真相卻是，台灣目前握在手中還不到200萬劑疫苗，若按指揮中心規畫一周打100萬劑，不到二周便消耗殆盡，台灣現在最缺的是疫苗，最不缺的就是政治口水。

疫苗 台灣 賴清德

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