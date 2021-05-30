我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增486例本土確診、21死 總病例破7000

國殤日全美行動 逾30城市反仇亞集會

冷眼集／防疫指揮官 誠信也校正回歸

記者 蔡晉宇
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，遭質疑誠信也「校正回歸」。（本報資料照片）
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，遭質疑誠信也「校正回歸」。（本報資料照片）

台灣疫情出現破口，外界直指與「3＋11」的邊境管制措施鬆綁有關，在野黨立委連日要求指揮中心追究責任，卻得不到答案。本報系獨家報導後，指揮官陳時中說法不到24小時就出現大轉變，前天稱「會議都是副指揮官陳宗彥開的」，被抓包後昨又改口「我們負責」，髮夾彎轉得又快又急。政策固然有討論空間，但指揮官的誠信，千萬不能隨時「校正回歸」。

邊境管制政策的訂定是高度專業，指揮中心至今仍維持3＋11政策，顯示專家會議討論後，並未認為此「破洞」是現在進行式，因此毋需修補；但3＋11的防疫破口印象已深植人心，民進黨立委范雲臉書被灌爆，指揮中心不能輕忽民怨的威力，一再顧左右而言他。

民心浮動之際，指揮中心應把決策過程、考量清楚告訴民眾，就算陳時中29日將責任改口全攬到自己身上，仍未見相關說明，民怨和疑問依然滿天飛，3＋11為什麼不是防疫破口？為何至今不用再調整？

陳時中兩天說法不一，更嚴重傷害指揮中心的公信力，反而讓台北市長柯文哲、新北市長侯友宜的砲轟出現更多正當性。近來社會對指揮中心採購疫苗進度、管控病房能力紛紛提出質疑，如果指揮官連一個重要決策是誰拍板都想甩鍋兼蓋鍋，爾後指揮中心要求「同島一命」決策，又要如何讓全民信服？

陳時中 邊境 防疫

上一則

台增486例本土確診、21死 總病例破7000

下一則

新聞評論 / 防疫本末倒置 紓困條例趁火打劫

延伸閱讀

再增555確診 台灣新冠累計78死 超越SARS

再增555確診 台灣新冠累計78死 超越SARS
綠「逆時中」 陳建仁接指揮官？府院駁：未討論撤換陳時中

綠「逆時中」 陳建仁接指揮官？府院駁：未討論撤換陳時中

莫德納疫苗抵台 柯文哲酸：要3000萬劑來15萬…還大內宣

莫德納疫苗抵台 柯文哲酸：要3000萬劑來15萬…還大內宣
新聞評論／指揮失靈，陳時中還要當「人形立牌」多久？

新聞評論／指揮失靈，陳時中還要當「人形立牌」多久？

熱門新聞

台灣新北市新店區醫護人員21日正為當地居民進行病毒檢測。Getty Images

CNN：台怪中國阻撓取得疫苗 但尚有3原因造成疫苗困境

2021-05-22 06:37
統促黨總裁張安樂。圖／取自張安樂粉絲團

「白狼」揚言跟著陳時中 要民進黨接受中國疫苗

2021-05-24 10:47
台灣訂購的首批莫德納疫苗28日傍晚抵達桃園機場，督導人員指揮工作人員運送。記者鄭超文／攝影

台灣新冠新增555例 死亡累計78人 超越當年SARS

2021-05-28 17:29
全國疫情三級警戒，民眾盡量減少外出，但傳統市場仍是擠滿許多出門採買的民眾。圖為新北永和智光黃昏市場。記者季相儒／攝影

台採購疫苗政策轉彎 「中央簽約分配」企業難自購

2021-05-29 17:11
台灣傳出有旅行社開出「豪華出國打疫苗團」，主打「輝瑞21天版」，不含防疫旅館費用，全部行程要價35萬1902元。路透

網路瘋傳台將推輝瑞疫苗團 21天要價35萬還能玩美西

2021-05-26 07:40
莫德納疫苗將抵台。 美聯社

首批15萬劑莫德納疫苗28日抵台 2周內供醫護施打

2021-05-27 09:04

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「毀三觀」 湖北1家3口驚世亂倫? 網友喊警方快查

「毀三觀」 湖北1家3口驚世亂倫? 網友喊警方快查
越南發現新變種病毒 傳染力勝所有病毒 空氣中傳染特別快

越南發現新變種病毒 傳染力勝所有病毒 空氣中傳染特別快
研究：輝瑞疫苗對印度變種病毒 防護力稍差

研究：輝瑞疫苗對印度變種病毒 防護力稍差
什麼都漲 好市多4.99元烤雞可能也漲

什麼都漲 好市多4.99元烤雞可能也漲
英、挪學者研究：新冠是人造 中國用「反向工程」隱瞞

英、挪學者研究：新冠是人造 中國用「反向工程」隱瞞