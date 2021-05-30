冷眼集／防疫指揮官 誠信也校正回歸

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，遭質疑誠信也「校正回歸」。（本報資料照片）

台灣疫情出現破口，外界直指與「3＋11」的邊境 管制措施鬆綁有關，在野黨立委連日要求指揮中心追究責任，卻得不到答案。本報系獨家報導後，指揮官陳時中 說法不到24小時就出現大轉變，前天稱「會議都是副指揮官陳宗彥開的」，被抓包後昨又改口「我們負責」，髮夾彎轉得又快又急。政策固然有討論空間，但指揮官的誠信，千萬不能隨時「校正回歸」。

邊境管制政策的訂定是高度專業，指揮中心至今仍維持3＋11政策，顯示專家會議討論後，並未認為此「破洞」是現在進行式，因此毋需修補；但3＋11的防疫 破口印象已深植人心，民進黨立委范雲臉書被灌爆，指揮中心不能輕忽民怨的威力，一再顧左右而言他。

民心浮動之際，指揮中心應把決策過程、考量清楚告訴民眾，就算陳時中29日將責任改口全攬到自己身上，仍未見相關說明，民怨和疑問依然滿天飛，3＋11為什麼不是防疫破口？為何至今不用再調整？

陳時中兩天說法不一，更嚴重傷害指揮中心的公信力，反而讓台北市長柯文哲、新北市長侯友宜的砲轟出現更多正當性。近來社會對指揮中心採購疫苗進度、管控病房能力紛紛提出質疑，如果指揮官連一個重要決策是誰拍板都想甩鍋兼蓋鍋，爾後指揮中心要求「同島一命」決策，又要如何讓全民信服？