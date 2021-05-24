高層猛放話 雙北背鍋：別再操作

新北市長侯友宜昨天視察時張開雙手，要求隨行人員、民眾及記者保持一定距離。(記者黃義書／攝影)

疫情 大爆發，中央流行疫情指揮中心和雙北市政府忙得焦頭爛額，卻不斷有所謂「政府高層」和「知情人士」放話，將疫情責任推給雙北，台北市長柯文哲、新北市長侯友宜 宛如「背鍋俠」。雙北官員都表示，和指揮中心溝通順暢，希望中央能節制自己的發言，甚至應該「清君側」，「疫情弄不好，大家都沉船，不要再政治操作了」。

五二○前後，民進黨民代、官員和綠營側翼對侯友宜的圍剿愈來愈明顯。前立委段宜康在臉書批評新北市防疫 旅館房間數只有台北的六分之一；立委羅致政也猛批侯友宜落後柯文哲一年多。攻勢接二連三，因此傳出民進黨有「誅侯計畫」。

5月22日4百例本土個案「校正回歸」事件，政府高層放話是雙北衛生單位整理上萬筆資料時，沒有完成上傳程序，直指地方衛生單位沒有確實上報中央；報導並稱指揮官陳時中向行政院長蘇貞昌說情，雖然責任在地方，但不能怪罪他們；蘇貞昌也對陳時中的說情回應，說不能怪罪地方衛生基層。此一內幕，讓雙北衛生單位都「中槍」。

消息一出，柯文哲和新北市副市長劉和然都澄清，篩檢通報是由中央指定的醫院和檢驗所負責，不會有地方衛生單位沒有確實上報的情況。儘管如此，大量的哏圖及綠營側翼都把矛頭對準雙北，雙北市政府儼然成了「背鍋俠」。

台北市府官員表示，指揮中心對於確診通報程序都很清楚，怎麼會發生把通報延遲歸咎到地方衛生單位的低級錯誤，他們感到很不解；可能是放話的人不清楚整個作業流程，或者是清楚流程，卻故意把話說得含糊不清，把責任推到地方政府頭上。

新北市府官員說，新北在防疫上和中央看法未必相同，但雙方溝通管道一直很順暢，侯友宜看到確診數暴增，第一時間和陳時中討論，就是明證；地方和中央對於抗疫優先的觀點很一致，私下放話的，可能不是防疫單位的人，而是有意藉此政治操作的人。正因為如此，侯友宜前天在記者會時，才會意有所指地問，「高層」是誰？

新北官員說，截至目前為止，指揮中心對地方政府都還算是體諒友善，但公開發言友善的同時，卻有高層透過管道私下放話，難免會讓第一線防疫的同仁質疑，民進黨政府是不是在玩兩面手法。

台北市官員認為，指揮中心與所謂政府高層和指揮中心對雙北態度不一，可能是見獵心喜、想政治操作的政黨人物自作主張；如果真的是如此，那真正的高層應該好好思考，是不是要對身邊的人下封口令；對於一意想政治操作者，也應該「清君側」，把防疫工作單純化。