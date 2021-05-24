高層猛放話 雙北背鍋：別再操作
疫情大爆發，中央流行疫情指揮中心和雙北市政府忙得焦頭爛額，卻不斷有所謂「政府高層」和「知情人士」放話，將疫情責任推給雙北，台北市長柯文哲、新北市長侯友宜宛如「背鍋俠」。雙北官員都表示，和指揮中心溝通順暢，希望中央能節制自己的發言，甚至應該「清君側」，「疫情弄不好，大家都沉船，不要再政治操作了」。
五二○前後，民進黨民代、官員和綠營側翼對侯友宜的圍剿愈來愈明顯。前立委段宜康在臉書批評新北市防疫旅館房間數只有台北的六分之一；立委羅致政也猛批侯友宜落後柯文哲一年多。攻勢接二連三，因此傳出民進黨有「誅侯計畫」。
5月22日4百例本土個案「校正回歸」事件，政府高層放話是雙北衛生單位整理上萬筆資料時，沒有完成上傳程序，直指地方衛生單位沒有確實上報中央；報導並稱指揮官陳時中向行政院長蘇貞昌說情，雖然責任在地方，但不能怪罪他們；蘇貞昌也對陳時中的說情回應，說不能怪罪地方衛生基層。此一內幕，讓雙北衛生單位都「中槍」。
消息一出，柯文哲和新北市副市長劉和然都澄清，篩檢通報是由中央指定的醫院和檢驗所負責，不會有地方衛生單位沒有確實上報的情況。儘管如此，大量的哏圖及綠營側翼都把矛頭對準雙北，雙北市政府儼然成了「背鍋俠」。
台北市府官員表示，指揮中心對於確診通報程序都很清楚，怎麼會發生把通報延遲歸咎到地方衛生單位的低級錯誤，他們感到很不解；可能是放話的人不清楚整個作業流程，或者是清楚流程，卻故意把話說得含糊不清，把責任推到地方政府頭上。
新北市府官員說，新北在防疫上和中央看法未必相同，但雙方溝通管道一直很順暢，侯友宜看到確診數暴增，第一時間和陳時中討論，就是明證；地方和中央對於抗疫優先的觀點很一致，私下放話的，可能不是防疫單位的人，而是有意藉此政治操作的人。正因為如此，侯友宜前天在記者會時，才會意有所指地問，「高層」是誰？
新北官員說，截至目前為止，指揮中心對地方政府都還算是體諒友善，但公開發言友善的同時，卻有高層透過管道私下放話，難免會讓第一線防疫的同仁質疑，民進黨政府是不是在玩兩面手法。
台北市官員認為，指揮中心與所謂政府高層和指揮中心對雙北態度不一，可能是見獵心喜、想政治操作的政黨人物自作主張；如果真的是如此，那真正的高層應該好好思考，是不是要對身邊的人下封口令；對於一意想政治操作者，也應該「清君側」，把防疫工作單純化。
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