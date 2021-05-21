新聞評論／真消息不能傳 蔡假大空執政現形

蔡英文總統（中）第二任就職已周年。(圖：總統府提供)

蔡英文 的就職周年，她執政的中央腳下的雙北，宛若空城。而她竟只能躲在暗處，不敢對國人交代她所創下的缺水、缺電、缺疫苗 的窘況，是如何製造出來的，以及她究竟有何對策可以帶領國家走出這些困境。

此等情勢其實並不只是出在疫情升溫或是電力匱乏而已，不是外在客觀形勢的變化所導致，真正製造如今這場危機的，是她的執政完全是假大空的執政，虛假、托大、與空話，當真正的挑戰降臨時，此一假大空的真相就被無情地揭露了。

蔡英文並沒有檢討她的假大空執政心態，就在她520就職周年的當天，竟然叫內政部次長陳宗彥以防疫 副指揮官的身分，用打假與防疫名義，恐嚇人民不得散布其所謂的「假消息」，不管是主動發布或轉傳，將面臨3年徒刑或300萬元的罰金。

但陳宗彥舉的例子恰恰就是真消息，亦即「政府不願購買某品牌3000萬劑的疫苗」。所謂的某品牌就是指BNT疫苗，這個事情去年鬧得沸沸揚揚，東洋藥品董事長林全曾出面說明，說東洋已取得BNT疫苗有條件的授權書，最高可以採購3000萬劑BNT，但政府只願採購200萬劑，由於價格與數量跟東洋預期相距太遠，於是整個採購破局。

這整個故事如果濃縮成一句話來說，不就是「政府當初不願購買BNT3000萬劑疫苗」嗎？如果「說」或「傳」這一句話就構成散布防疫謠言的罪名，要被罰300萬或被關3年徒刑，這不是暴政，什麼才是暴政？而對人民如此要脅，這不是恐嚇人民，什麼才是恐嚇人民？

蔡英文政府在2018年6、7月發現選舉已陷入頹勢後，就開始以「假消息」為名，到處搜捕民眾的社交媒體上的發言或貼文，讓警察上門查水表，下達指令命人民到警所去製作筆錄，眾多民眾曾經聲淚俱下的指控遭到政府恫嚇，連晚上都無法入睡。可悲的是，這個噩夢，人民到今天都無法醒過來。

但蔡英文整個政府團隊自己卻就是製作與散布假消息的中心，這是典型的「只許州官放火，不准百姓點燈」。蔡政府不只是用人民的納稅錢去搞1450，到處圍剿反對意見，行政院還有哏圖製作團隊，其前發言人丁怡銘就是因一張汙衊台北市一家優良的牛肉麵店使用萊劑豬肉的背板，只能道歉與下台，但為什麼這位散播假訊息的官員，不必被罰300萬，或關3年？

而蔡英文自己更是釋放假消息的中心與最高指揮官，她曾矢言，廢核絕不會導致缺電，風電等再生能源可以頂上，2025年非核家園是可以追尋的目標，甚至於，當人民用一次高達7百多萬票的公投否決了這個目標時，她照常繼續執行核四的死刑，將燃料棒連忙送走。今年的5月，人民終於見到真相，事實證明，廢核四會缺電，5天之內兩度大停電，不管風電、水電或太陽能都無法頂上缺口，這才戳破了蔡英文的謊言。但她算不算在散布假消息呢？她是否需要被關3年？

防疫亦復如此，由陳時中主持的指揮中心一再告訴人民買了多少萬疫苗，但到貨的日期一延再延，只能用可能會造成血栓的AZ疫苗，但至今到貨的亦不過70萬劑，與全民施打需求至少要4000萬劑，豈止是杯水車薪而已！這樣一再跳票的疫苗採購保證，豈不是另一種假消息？要不要關3年？

蔡英文的520所以如此蕭瑟、冷清，並不是因為國家遭到了外在危機，而是人民在危機中看穿了政府的荏弱、虛偽與無能，發現了我們一直活在假大空的囈語裡，根本沒有人可以救自己時，那一股油然而生的悲涼與憤怒！