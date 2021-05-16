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「3+11＝確診人數180」網友灌爆范雲臉書：該辭職了

記者蔡晉宇／台北16日電
民進黨立委范雲。(本報資料照片)
民進黨立委范雲。(本報資料照片)

民進黨立委范雲日前被在野黨指控，疑似施壓相關部會來開協調會，才導致國籍航空機組員檢疫措施鬆綁。15日單日新冠肺炎本土確診案例達180人，創下新高後，大批網友再度湧入范雲臉書表示，「3+11＝確診人數180」、「該辭職了」。

中央疫情指揮中心4月15日調整國籍航空機組員檢疫措施，由「5＋9」（居家檢疫5天採檢陰性再自主健康管理9天）放寬為「3＋11」（居家檢疫3天採檢陰性再自主健康管理11天）。根據「鏡週刊」報導，范雲4月1日邀相關部會開協調會，且會議錄音檔顯示，范在會中確曾提及，「我們是強烈建議回到3＋11」、「希望4月11號就回到3＋11」等語句。

范雲表示，是因為機組人員身心狀況已瀕臨崩潰，甚至在協調會中有一、二位情緒已經失控，自己認為這不只是健康問題，更是飛安問題，所以才找民航局、疾管署大家一起來正視問題。

范雲說，協調會裡只做了三件事情，一、讓桃園市機師工會對官員表達訴求；二、請政府官員回應；三、讓官員將機師工會的訴求帶回去專業研議評估。都雙向溝通，沒有做出任何限定政府該怎麼做的結論，會議紀錄內的結論都是請官員回報研議結果，更說不上有什麼施壓。

由於疫情大爆發目前被認為，源頭可能與諾富特群聚感染、放寬機師檢疫措施導致有關。網友15日再次湧入范雲臉書留言，「委員今天雙北升為三級警戒了，您要不要自己先從立法院提早畢業？」、「謝謝范大委員3+11」、「該請辭了吧」、「感謝范教授，今日180您功不可沒」、「謝謝范立委的強烈關心造成疫情破口」。但也有網友加油打氣表示，「委員辛苦了，加油」。

疫情 臉書 民進黨

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