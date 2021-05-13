蘇貞昌准促轉會再延任1年 藍轟：繼續栽贓？

促轉會報請延任，行政院長蘇貞昌已同意。(本報資料照片)

針對促進轉型正義委員會報請延任案，行政院官員昨表示，行政院長蘇貞昌前天已同意，支持促轉會延任一年。不過，在野黨皆對延長一年表疑慮；國民黨 立院黨團總召費鴻泰質疑，促轉會是扮演栽贓、酬庸的東廠角色，難道只要民進黨 執政，這個單位就能無限延任、繼續栽贓？

促轉會今年4月表示，若獲延任，將推動「促進轉型正義條例部分條文修正草案」與「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復草案」等，並預計在5月底提出「任務推動及調查成果報告」。

但民眾黨立委張其祿表示，促轉會已延過一年，本應結束任務，卻搞到一延再延，可見在體制及功能上表現不佳。國民黨團書記長鄭麗文也說，促轉會成立三年來沒明確成績，公然浪費公帑豢養肥貓、政治酬庸，2018年積極扮演執政黨東廠角色，這次延任，難道是因應2022要再上場？

由台灣 民間真相與和解促進會等團體組成的「守護轉型正義聯盟」也表達遺憾，並指民進黨政府三年來對轉型正義工作推動不力、一再遷延，錯失關鍵時機；未來一年內，促轉會應致力於政府各部門轉型正義工作的銜接規畫，完成任務總結報告，後續並由行政院院本部主導，俾使轉型正義工作真正擴展與落實於政府各部門。

聯盟昨發聲明指出，雖然民進黨政府於2018年成立促轉會，但實際上對於轉型正義工作重視程度相當有限，至今缺乏對轉型正義工作目標的整體性思考，未能積極開展社會溝通與對話、提高對威權歷史的共同認識，以致無法處置威權象徵，更遑論追究加害者責任。三年以來，轉型正義工作的歷史機會逐漸流失。

聯盟認為，促轉會應針對威權體制與白色恐怖真相調查、加害體制與加害者責任、後續政府銜接工作與立法建議等重點，於一年內完成總結報告後解散。行政院長應依促轉條例公布任務總結報告；行政院應依據促轉會總結報告完備後續落實轉型正義的相關法制工程，在院本部設置專責人力負責規畫、聯繫、督導和考管，務必將各項轉型正義工作落實政府各機關。