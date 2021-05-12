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黑白集╱黑道來治國 台獨夢一場?

黑白集
台灣制憲基金會董事長、總統府資政辜寬敏長期呼籲制憲，但他認為至今尚未獲得蔡政府回應，日前怒嗆不排除辭去總統府資政並退出民進黨。(本報資料照片)
台灣制憲基金會董事長、總統府資政辜寬敏長期呼籲制憲，但他認為至今尚未獲得蔡政府回應，日前怒嗆不排除辭去總統府資政並退出民進黨。(本報資料照片)

獨派大老辜寬敏請辭總統府資政，並且退黨。原因是不滿蔡政府為保政權，只修憲讓十八歲有投票權，不肯積極推動正名制憲，欺騙全民。總統府僅稱尊重其決定，三天後老人家二度喊辭，受訪時氣得質問，「你是我們選出的政權，你要騙我，這是什麼意思？」

辜寬敏任資政時，曾期待蔡總統制憲，作「台灣國母」。誰料，要辭時，夢想中的國母毫不慰留，她正忙於宮鬥。北投之亂掀起民進黨黑風暴，英系黑影閃爍，爭議集中在蔡英文與國策顧問──天道盟前文山會長黃承國。蔡總統重用黑道背景人物經營基層，掀起漫天爭議，她只能急扮「大人」反制派系逼宮。

黃承國是黑道亂黨重要關係人，他的黑，是經過法院認證的。但蔡英文只開鍘北投的趙氏家族，對府和黨畫設防火牆。於是，黨內要採ＡＩ排黑，讓大哥續留總統府當國策顧問。

蔡英文初任總統，同時遴聘辜寬敏與黃承國。人事作業前，總統府特別修法刪除資政與國策顧問的道德條款，以便台獨大老和黑道大哥共襄國是。如今，黃承國安居君側，辜寬敏去留已無人聞問。

小英執政時，辜寬敏曾忘情高呼「國民黨完蛋了，天下已是我們的」。怎料，黑道治國捲土重來，台獨建國則原地踏步。對此，辜寬敏應覺得像黃粱一夢吧？(轉載自聯合報)

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