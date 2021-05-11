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黑白集／鄭運鵬 未選市長先學卸責

黑白集
民進黨立委鄭運鵬。(本報資料照片)
民進黨立委鄭運鵬。(本報資料照片)

母親節前夕，名嘴黃暐瀚的母親遭酒駕撞擊身亡，引發國人關切酒駕執法。台北市長柯文哲譴責酒駕，提到北市的酒駕肇事下降；民進黨立委鄭運鵬立刻駁斥，稱北市酒駕率低是因為「大眾運輸得天獨厚」，是全國納稅人養起來的。真是如此嗎？

六都中，捷運相對便捷的雙北，酒駕取締件數、肇事數和傷亡數都低於其他四都，鄭運鵬的說法表面看似有理。但若比較其他四都，桃園人口僅排第三，去年酒駕取締率雖居全國之冠，但酒駕傷亡人數和比率卻都最高，甚至高於雙北加總。

若拉長時間，問題更清楚。過去四年，台北、新北、台中和高雄酒駕傷亡人數都在下降，唯有桃園和台南例外。其中，桃園從二○一七年的傷亡一三○七人，增加到去年的一四二二人。相較其他四都降低二到四成傷亡，桃園卻逆勢成長，這豈是台北得天獨厚所能解釋？

民進黨宣稱「酒駕零容忍」，對「自己人」酒駕卻很容忍。如擔任府院發言人的Kolas、前立委郭正亮、前文化總會副會長江春男等，都是風頭一過就升官，連「酒駕警官」都差點升官。所謂「零容忍」，是「內外有別」的執法，酒駕者顯然沒在怕。

鄭運鵬是民進黨角逐下屆桃園市長的熱門人選，還沒正式參選，就先學會卸責。一旦當選，豈不只剩口水？

民進黨 母親節 柯文哲

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