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一個月內危機5連爆 游盈隆：蔡政府到底怎麼了？

台灣新聞組╱台北1日電
台灣民意基金會董事長游盈隆臉書細數一個月以來蔡政府面臨的五大危機，並慨嘆「這個政府到底是怎麼了？」。（記者曾吉松／攝影）
台灣民意基金會董事長游盈隆臉書細數一個月以來蔡政府面臨的五大危機，並慨嘆「這個政府到底是怎麼了？」。（記者曾吉松／攝影）

台北市松山警分局中崙派出所遭黑衣人闖入鬧事、民進黨台北市黨部高層兒子販毒遭收押等事件延燒，台灣民意基金會董事長游盈隆昨日在臉書細數一個月以來蔡政府面臨的五大危機，並慨嘆「這個政府到底是怎麼了？」

游盈隆說，最近台灣社會不太平靜，而且都跟公部門、蔡政府有關。首先3月22日，F-5E再度出事，兩名飛官殉職，跟國防部有關；4月2日，台鐵太魯閣號重大傷亡事故，跟交通部有關；4月16日，台北市松山警分局中崙派出所遭黑衣人闖入鬧事，雙方和解收場，引輿情大譁、餘波盪漾，這與內政部及警政署有關；4月27日，民進黨台北市黨部高層兒子販毒遭收押，當事人竟向「北投分局」問罪，這件事和執政的民進黨有關。

游盈隆指出，這些接連發生且駭人聽聞的不幸事件或負面新聞，社會觀感當然都很不好。他說，尤其4月21日，鏡週刊踢爆「央廣弊案連環爆」，報導指央廣內部問題深重、弊端叢生，並指央廣勞資對立嚴重，與1成員工對簿公堂幾乎全部敗訴，罰款1500萬台幣。游盈隆說，週刊報導後，雖相關政府部門陸續表態，但大都一副事不關己漫不經心，不當一回事。

游盈隆批評，行政院長蘇貞昌的口頭禪是「有政府，會做事」，但蔡政府或蘇內閣面對極可能如週刊所言弊端叢生的央廣，卻沒有顯現雷厲風行、劍及履及的行政效率與效能，沒有任何適當層級的官員出來表達關切，予人「官官相護」的聯想。

游盈隆直言，照理說一個國家級重要電台被媒體指證歷歷，爆出重大弊端，行政院、文化部、勞動部、陸委會、法務部檢察署都應該主動積極偵辦才對，但到目前為止，似乎完全不是那麼回事，令人難以置信。

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