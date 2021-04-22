太魯閣號事故政府殺人？台鐵準局長點頭了

立委21日質詢太魯閣號事故是否「政府殺人」？台鐵準局長杜微備詢時一度點頭認同，引發現場騷動後，他才趕緊解釋是聽錯成「政府責任」，並改口應是各種因素串聯造成，非政府殺人。(記者林俊良／攝影)

行政院已核定台鐵 局副局長杜微升任局長，未料還未上任就惹議。杜微昨首度以準局長身分赴立院備詢，國民黨立委陳玉珍質詢認不認為太魯閣號 事故是「政府殺人」？杜先點頭表示認同，引發現場騷動後，他才趕緊解釋是聽錯成「政府責任」，改口說應是各種因素串聯造成，不是政府殺人。

杜微於立法院社會福利 及衛生環境委員會接受質詢，陳玉珍認為，若台鐵可以做到如勞動部宣稱的，在職安方面引進異物偵測智能系統，就不會發生這起事故，也不需要後續救助、衛福部勸募等，直言這起事故就是「政府殺人事件」，並詢問杜微是否認同。

杜微則順口回答「是，認同」，而陳玉珍似乎也沒料到局長會如此回覆，便有些傻眼地再重複問一遍，一旁的衛生福利部部長陳時中趕忙救火，表示這是一連串的社會因素造成的事件，杜微才改口稱，「並不是這樣，是各種因素串連起來的結果。」

杜微還說，「我不是第一天上班，我已經上班了30幾年」，他算是比較了解台鐵，第一要務是回歸疏運安全，近期將檢視沿線204處工區，預計本月底完成檢視。

不過，這並非杜微首次答詢惹議，前年普悠瑪號翻覆事故時，杜微第一時間在台鐵記者會中將肇事責任全推給司機員，備詢時也搞不清楚狀況，被時任立委黃國昌砲轟。

陳玉珍昨在立院質詢指出，政府本該引進智能安全管理，善用鐵道安全科技，這次太魯閣號撞車事故是應作為而不作為，是故意行為，後續是否打算在全島沿線建置障礙物自動偵測系統？

杜微說，台鐵局正研議要在哪些位置建置偵測系統，但不會是全線；不是每個路段都有危險，將擇有危險性路段建置，預計六個月內研議出爐。

至於太魯閣號事故主嫌李義祥被依過失致死等罪起訴，遭外界抨擊刑度太輕，行政院昨確定修法版本，調高過失致死刑責，凡有情節重大、造成三人以上死亡者，可處三年以上、十年以下有期徒刑。