政院幕僚放肆 游錫堃反蘇怒火壓不住

立法院長游錫堃（圖）表示，行政、立法兩院都是憲政機關，應相互尊重。(記者曾學仁／攝影)

行政院前發言人丁怡銘回鍋行政院占13職等顧問缺，引發社會譁然，又爆出丁曾打電話到立法院長游錫堃辦公室「嗆聲」，更讓民進黨 內部震驚。游錫堃昨天不客氣的答話已可看出，黨內對於蘇內閣的情緒逐漸檯面化。對照近來黨內派系要角頻頻發言劍指蘇貞昌，綠營不滿蘇的怒火，快要按捺不住，危及蘇的院長大位。

自從民進黨開始討論是否提公投 對案，行政院幕僚對媒體報導就相當敏感，由於行政院一直主張不提，但黨內大部分立委及重要派系領導人都認為應自提一、兩個公投案應戰，拉鋸過程中，不少媒體都曾接到行政院關切電話，沒想到這一通電話也打到游錫堃辦公室。

據指出，就在3月某個周三，總統府開完黨政高層平台會議之後，與會人士包括蔡英文總統、副總統賴清德 、蘇貞昌、游錫堃及民進黨立院黨團總召柯建銘、黨秘書長林錫耀及總統府相關幕僚。隨後有媒體報導，蘇和林錫耀在會中主張不提對案，但游錫堃等主張提對案；沒多久，游辦就接到電話，詢問是否放話媒體，游聽聞後頗為吃驚，甚至很不是滋味，還向黨內抱怨。

最令游辦不解的是，行政院直接由顧問打電話到立法院長辦公室，又劈頭問「誰在放話」，立院身為監督行政院單位，相當不被尊重，政院幕僚的放肆，也代表著蘇貞昌失體失格，游錫堃不在意也難。

丁怡銘打電話到游辦嗆聲的消息躍上媒體版面之後，行政院發言人第一時間批評媒體「不實報導」，但昨天游錫堃卻不否認，一席話更隱隱透露對蘇內閣的不滿。再加上黨內認為蘇近期「切割、避責的痕跡太過明顯」，不少人看了無奈也心寒，英系立委陳明文及正國會立委陳亭妃接連對蘇的用人頗有微詞，都讓黨內壓力鍋急遽增溫。