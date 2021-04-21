我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

罷免紐森難成功 加州共和黨尋找「史瓦辛格」接班人

無須處方 新冠快篩試劑超市開賣 15分鐘知結果

政院幕僚放肆 游錫堃反蘇怒火壓不住

記者 丘采薇、周佑政
立法院長游錫堃（圖）表示，行政、立法兩院都是憲政機關，應相互尊重。(記者曾學仁／攝影)
立法院長游錫堃（圖）表示，行政、立法兩院都是憲政機關，應相互尊重。(記者曾學仁／攝影)

行政院前發言人丁怡銘回鍋行政院占13職等顧問缺，引發社會譁然，又爆出丁曾打電話到立法院長游錫堃辦公室「嗆聲」，更讓民進黨內部震驚。游錫堃昨天不客氣的答話已可看出，黨內對於蘇內閣的情緒逐漸檯面化。對照近來黨內派系要角頻頻發言劍指蘇貞昌，綠營不滿蘇的怒火，快要按捺不住，危及蘇的院長大位。

自從民進黨開始討論是否提公投對案，行政院幕僚對媒體報導就相當敏感，由於行政院一直主張不提，但黨內大部分立委及重要派系領導人都認為應自提一、兩個公投案應戰，拉鋸過程中，不少媒體都曾接到行政院關切電話，沒想到這一通電話也打到游錫堃辦公室。

據指出，就在3月某個周三，總統府開完黨政高層平台會議之後，與會人士包括蔡英文總統、副總統賴清德、蘇貞昌、游錫堃及民進黨立院黨團總召柯建銘、黨秘書長林錫耀及總統府相關幕僚。隨後有媒體報導，蘇和林錫耀在會中主張不提對案，但游錫堃等主張提對案；沒多久，游辦就接到電話，詢問是否放話媒體，游聽聞後頗為吃驚，甚至很不是滋味，還向黨內抱怨。

最令游辦不解的是，行政院直接由顧問打電話到立法院長辦公室，又劈頭問「誰在放話」，立院身為監督行政院單位，相當不被尊重，政院幕僚的放肆，也代表著蘇貞昌失體失格，游錫堃不在意也難。

丁怡銘打電話到游辦嗆聲的消息躍上媒體版面之後，行政院發言人第一時間批評媒體「不實報導」，但昨天游錫堃卻不否認，一席話更隱隱透露對蘇內閣的不滿。再加上黨內認為蘇近期「切割、避責的痕跡太過明顯」，不少人看了無奈也心寒，英系立委陳明文及正國會立委陳亭妃接連對蘇的用人頗有微詞，都讓黨內壓力鍋急遽增溫。

民進黨 公投 賴清德

上一則

稻子抽穗急用水 農民爭取工業廢水 雲林搶水爆衝突

下一則

自費旺、公費冷 專家：早該讓需出國者打AZ疫苗

延伸閱讀

王國材扛台鐵重擔 自嘲天天唱「囚鳥」

王國材扛台鐵重擔 自嘲天天唱「囚鳥」
丁怡銘握大量「黑料」？他爆：蘇貞昌1個月11萬買心安

丁怡銘握大量「黑料」？他爆：蘇貞昌1個月11萬買心安
丁怡銘回鍋 藍諷蘇貞昌：政院作哏圖帶風向不能沒他

丁怡銘回鍋 藍諷蘇貞昌：政院作哏圖帶風向不能沒他
新聞評論／多少賠不起的災難 蘇貞昌卻只在乎宣傳

新聞評論／多少賠不起的災難 蘇貞昌卻只在乎宣傳

熱門新聞

「中國已可平視」之後 「你永遠是我的大哥」又見仰視

2021-04-17 19:25
衛福部嘉南療養院副院長歐陽文貞，被媒體選為百大名醫。（取材自臉書）

倫理委員爆不倫…百大名醫偷情女教授 逼23年元配離婚

2021-04-14 02:23
美日聯合聲明52年來首次提台。（取材自環時網）

「台灣」寫進聯合聲明 日媒：日本抵抗到最後一刻

2021-04-17 21:28
在太魯閣號中罹難的法籍男子，家人15日在巴黎的天主教堂為他舉行告別式，現場有他生前與女友在台灣的漫畫。圖/讀者提供

太魯閣號罹難法籍男 告別式上求婚戒指令人落淚

2021-04-15 11:44
臉書專頁「日月潭一等高」貼文分享，日月潭底墓碑照，引發網友熱議。圖／翻攝自「日月潭一等高」臉書粉絲專頁

日月潭底挖到寶？赫見275年前清乾隆時期墓碑

2021-04-18 10:45
考試院前院長許水德今舉行告別式，蔡英文總統、前總統馬英九、前副總統連戰、國民黨前主席吳伯雄被安排坐一起。圖／國民黨提供

蔡英文、馬英九出席許水德告別式 兩人坐隔壁零交談

2021-04-19 10:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
被問會說英語嗎？ CNN亞裔記者採訪示威活動被上銬

被問會說英語嗎？ CNN亞裔記者採訪示威活動被上銬
明州白警跪壓佛洛伊德案 三項控罪全部成立

明州白警跪壓佛洛伊德案 三項控罪全部成立
獨／非裔男罵華警「吃貓狗沾醬油」 影片曝光

獨／非裔男罵華警「吃貓狗沾醬油」 影片曝光
實在不科學 63歲莎朗史東 雜誌封面再秀修長美腿

實在不科學 63歲莎朗史東 雜誌封面再秀修長美腿

全美食品價格持續上漲 專家直指三個原因

全美食品價格持續上漲 專家直指三個原因