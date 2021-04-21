我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

罷免紐森難成功 加州共和黨尋找「史瓦辛格」接班人

無須處方 新冠快篩試劑超市開賣 15分鐘知結果

丁怡銘握大量黑資料？媒體人：蘇貞昌1個月11萬買心安

台灣新聞組╱台北21日電
行政院前發言人丁怡銘，近日悄悄重返行政院，擔任有給職顧問。(本報資料照片)
行政院前發言人丁怡銘，近日悄悄重返行政院，擔任有給職顧問。(本報資料照片)

行政院前發言人丁怡銘因為惹出牛肉麵風波下台，但現在爆出行政院長蘇貞昌3月就悄悄找丁重回行政院擔任有給職顧問，月薪約12萬元；有媒體人認為，丁怡銘擅長網路操盤能力固然是考量之一，但讓蘇貞昌真正忌憚的，是丁過去擔任發言人期間掌握很多蘇的「黑資料」，給年輕人機會是假的，「1個月11萬買個心安」才是真的。

新頭殼報導，媒體人臉書粉專「逆風的烏鴉」日前指出，蘇貞昌為何找丁怡銘回鍋政院擔任機要顧問？其實讓蘇貞昌真正忌憚的，是丁怡銘過去擔任發言人期間，掌握很多「黑資料」，若貿然放他跳槽到黨內其他派系人士延攬，以丁怡銘過去的經歷來看，其政治忠誠度並不高，所以蘇貞昌再笨，算盤打一打，也知道該怎麼做。

「逆風的烏鴉」強調，只要有萬分之一的可能，蘇貞昌會願意放這個參贊自己當院長時間所有重要決策、甚至可能掌握很多黑資料的人出去嗎？尤其是一個曾經出賣自己老闆，並無所謂忠誠度的人？什麼培養年輕人、愛才、甚至離不開丁怡銘「都是假的」，「逆風的烏鴉」直指「一個月花11萬買個心安，才是真的」。

另外，丁怡銘又傳出曾致電立法院長「興師問罪」。民眾黨昨天表示，丁怡銘的行為已構成藐視國會，要求蘇貞昌道歉。藍營立委也表示，這不過是民進黨執政縮影；國民黨前主席朱立倫更表示，蘇貞昌的用人作風，無法苟同。為避免小編治國，國民黨立委曾銘宗與主席江啟臣分提案修預算法，要遏止用公帑養網軍的黨國不分爭議。

事實上，丁怡銘人事案連自家人也看不下去，民進黨部分派系對蘇貞昌霸道的行事作風、專斷的人事任用高度不滿，在黨內不是秘密，不少黨內人士更私下揶揄，「只要不是蘇系，就統統輸死（台語）」。

國民黨 民進黨 預算

上一則

黑白集／用人偷偷摸摸 「蘇氏騙局」騙很大

下一則

曾見鄧小平、無償捐史料 國父孫女孫穗華96歲加州辭世

延伸閱讀

王國材扛台鐵重擔 自嘲天天唱「囚鳥」

王國材扛台鐵重擔 自嘲天天唱「囚鳥」
丁怡銘握大量「黑料」？他爆：蘇貞昌1個月11萬買心安

丁怡銘握大量「黑料」？他爆：蘇貞昌1個月11萬買心安
丁怡銘回鍋 藍諷蘇貞昌：政院作哏圖帶風向不能沒他

丁怡銘回鍋 藍諷蘇貞昌：政院作哏圖帶風向不能沒他
新聞評論／多少賠不起的災難 蘇貞昌卻只在乎宣傳

新聞評論／多少賠不起的災難 蘇貞昌卻只在乎宣傳

熱門新聞

「中國已可平視」之後 「你永遠是我的大哥」又見仰視

2021-04-17 19:25
衛福部嘉南療養院副院長歐陽文貞，被媒體選為百大名醫。（取材自臉書）

倫理委員爆不倫…百大名醫偷情女教授 逼23年元配離婚

2021-04-14 02:23
美日聯合聲明52年來首次提台。（取材自環時網）

「台灣」寫進聯合聲明 日媒：日本抵抗到最後一刻

2021-04-17 21:28
在太魯閣號中罹難的法籍男子，家人15日在巴黎的天主教堂為他舉行告別式，現場有他生前與女友在台灣的漫畫。圖/讀者提供

太魯閣號罹難法籍男 告別式上求婚戒指令人落淚

2021-04-15 11:44
臉書專頁「日月潭一等高」貼文分享，日月潭底墓碑照，引發網友熱議。圖／翻攝自「日月潭一等高」臉書粉絲專頁

日月潭底挖到寶？赫見275年前清乾隆時期墓碑

2021-04-18 10:45
考試院前院長許水德今舉行告別式，蔡英文總統、前總統馬英九、前副總統連戰、國民黨前主席吳伯雄被安排坐一起。圖／國民黨提供

蔡英文、馬英九出席許水德告別式 兩人坐隔壁零交談

2021-04-19 10:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
被問會說英語嗎？ CNN亞裔記者採訪示威活動被上銬

被問會說英語嗎？ CNN亞裔記者採訪示威活動被上銬
明州白警跪壓佛洛伊德案 三項控罪全部成立

明州白警跪壓佛洛伊德案 三項控罪全部成立
獨／非裔男罵華警「吃貓狗沾醬油」 影片曝光

獨／非裔男罵華警「吃貓狗沾醬油」 影片曝光
實在不科學 63歲莎朗史東 雜誌封面再秀修長美腿

實在不科學 63歲莎朗史東 雜誌封面再秀修長美腿

全美食品價格持續上漲 專家直指三個原因

全美食品價格持續上漲 專家直指三個原因