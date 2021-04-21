丁怡銘握大量黑資料？媒體人：蘇貞昌1個月11萬買心安

行政院前發言人丁怡銘，近日悄悄重返行政院，擔任有給職顧問。(本報資料照片)

行政院前發言人丁怡銘因為惹出牛肉麵風波下台，但現在爆出行政院長蘇貞昌3月就悄悄找丁重回行政院擔任有給職顧問，月薪約12萬元；有媒體人認為，丁怡銘擅長網路操盤能力固然是考量之一，但讓蘇貞昌真正忌憚的，是丁過去擔任發言人期間掌握很多蘇的「黑資料」，給年輕人機會是假的，「1個月11萬買個心安」才是真的。

新頭殼報導，媒體人臉書粉專「逆風的烏鴉」日前指出，蘇貞昌為何找丁怡銘回鍋政院擔任機要顧問？其實讓蘇貞昌真正忌憚的，是丁怡銘過去擔任發言人期間，掌握很多「黑資料」，若貿然放他跳槽到黨內其他派系人士延攬，以丁怡銘過去的經歷來看，其政治忠誠度並不高，所以蘇貞昌再笨，算盤打一打，也知道該怎麼做。

「逆風的烏鴉」強調，只要有萬分之一的可能，蘇貞昌會願意放這個參贊自己當院長時間所有重要決策、甚至可能掌握很多黑資料的人出去嗎？尤其是一個曾經出賣自己老闆，並無所謂忠誠度的人？什麼培養年輕人、愛才、甚至離不開丁怡銘「都是假的」，「逆風的烏鴉」直指「一個月花11萬買個心安，才是真的」。

另外，丁怡銘又傳出曾致電立法院長「興師問罪」。民眾黨昨天表示，丁怡銘的行為已構成藐視國會，要求蘇貞昌道歉。藍營立委也表示，這不過是民進黨 執政縮影；國民黨 前主席朱立倫更表示，蘇貞昌的用人作風，無法苟同。為避免小編治國，國民黨立委曾銘宗與主席江啟臣分提案修預算 法，要遏止用公帑養網軍的黨國不分爭議。

事實上，丁怡銘人事案連自家人也看不下去，民進黨部分派系對蘇貞昌霸道的行事作風、專斷的人事任用高度不滿，在黨內不是秘密，不少黨內人士更私下揶揄，「只要不是蘇系，就統統輸死（台語）」。