批新黨背棄統派 郁慕明怒辭榮譽主席

新黨前主席郁慕明19日舉行「勇敢面對新黨變質」記者會，退回新黨榮譽主席頭銜。(記者林伯東／攝影)

新黨榮譽主席郁慕明不滿新黨主席吳成典讓曾與民進黨 合作的台北市議員李慶元恢復黨籍，昨天痛批為選舉迎合「台獨」，宣布辭去榮譽主席。吳成典對此表示遺憾，並駁斥所有指控，強調新黨仍主張兩岸和平統一，但不能為了統一而把支持者嚇走，所以必須調整做法，讓理念與選舉兩者並重，「沒有一個黨只靠理念就能活下去」。

郁慕明批評，吳成典及黨內的「選舉派」不再為新黨「統」的理念努力，只為選票去迎合獨派，讓他深感「榮譽主席毫無榮譽可言、更引以為恥」。郁慕明也對吳成典喊話：「你跟隨我多年，我們為兩岸和平統一奔走，我不知道你為什麼會變，但你真的變了。」但他強調自己並不會退黨，會持續堅持新黨理念、撥亂反正。

新黨全委會委員王炳忠則批評新黨廉勤會黑箱作業，用盡各種方法，就是要護一個與民進黨勾結、支持台獨課綱的李慶元，讓他們無法接受，因此結合新黨全委會委員林明正、全代會黨代表楊世光等堅持理念的青年，發起「二一青連線」，要找回新黨黨證上所印的「中國 人的政黨」。

吳成典否認新黨質變，也沒有退黨潮的問題，更沒有有理念派和選舉派。他說，有人建議讓李慶元回來，可和新黨在台北市的兩席議員潘懷宗、侯漢廷組黨團；第一次他找郁慕明談時，郁覺得不妥，第二次談時，郁告訴他黨務都交給他處理，他也兩次報告全委會，並強調李慶元並非台獨。吳成典說，讓郁慕明這樣的榮譽主席感到沒有「榮譽」，他感到很難過，但自己若有錯，願表示歉意。