我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州30.7%成人完成疫苗接種 逾半已打一劑

「以為是華人」加州男毆倒韓裔老夫婦 是累犯

批新黨背棄統派 郁慕明怒辭榮譽主席

記者劉宛琳、林麗玉／台北20日電
新黨前主席郁慕明19日舉行「勇敢面對新黨變質」記者會，退回新黨榮譽主席頭銜。(記者林伯東／攝影)
新黨前主席郁慕明19日舉行「勇敢面對新黨變質」記者會，退回新黨榮譽主席頭銜。(記者林伯東／攝影)

新黨榮譽主席郁慕明不滿新黨主席吳成典讓曾與民進黨合作的台北市議員李慶元恢復黨籍，昨天痛批為選舉迎合「台獨」，宣布辭去榮譽主席。吳成典對此表示遺憾，並駁斥所有指控，強調新黨仍主張兩岸和平統一，但不能為了統一而把支持者嚇走，所以必須調整做法，讓理念與選舉兩者並重，「沒有一個黨只靠理念就能活下去」。

郁慕明批評，吳成典及黨內的「選舉派」不再為新黨「統」的理念努力，只為選票去迎合獨派，讓他深感「榮譽主席毫無榮譽可言、更引以為恥」。郁慕明也對吳成典喊話：「你跟隨我多年，我們為兩岸和平統一奔走，我不知道你為什麼會變，但你真的變了。」但他強調自己並不會退黨，會持續堅持新黨理念、撥亂反正。

新黨全委會委員王炳忠則批評新黨廉勤會黑箱作業，用盡各種方法，就是要護一個與民進黨勾結、支持台獨課綱的李慶元，讓他們無法接受，因此結合新黨全委會委員林明正、全代會黨代表楊世光等堅持理念的青年，發起「二一青連線」，要找回新黨黨證上所印的「中國人的政黨」。

吳成典否認新黨質變，也沒有退黨潮的問題，更沒有有理念派和選舉派。他說，有人建議讓李慶元回來，可和新黨在台北市的兩席議員潘懷宗、侯漢廷組黨團；第一次他找郁慕明談時，郁覺得不妥，第二次談時，郁告訴他黨務都交給他處理，他也兩次報告全委會，並強調李慶元並非台獨。吳成典說，讓郁慕明這樣的榮譽主席感到沒有「榮譽」，他感到很難過，但自己若有錯，願表示歉意。

民進黨 中國

上一則

亞錦摘3金 破2項紀錄 郭婞淳「舉」進東奧

下一則

陸學者：一旦台海軍事衝突 北京須對付美日聯手

延伸閱讀

郁慕明：新黨背棄了理念 退回新黨榮譽主席頭銜

郁慕明：新黨背棄了理念 退回新黨榮譽主席頭銜
中共推出新版黨史 馬習會、反服貿入列

中共推出新版黨史 馬習會、反服貿入列
拜登好友陶德率團訪台 中：美別向台獨勢力發錯誤信號

拜登好友陶德率團訪台 中：美別向台獨勢力發錯誤信號
中共新黨史 文革十年大濃縮 習近平篇幅占4成

中共新黨史 文革十年大濃縮 習近平篇幅占4成

熱門新聞

「中國已可平視」之後 「你永遠是我的大哥」又見仰視

2021-04-17 19:25
美日聯合聲明52年來首次提台。（取材自環時網）

「台灣」寫進聯合聲明 日媒：日本抵抗到最後一刻

2021-04-17 21:28
衛福部嘉南療養院副院長歐陽文貞，被媒體選為百大名醫。（取材自臉書）

倫理委員爆不倫…百大名醫偷情女教授 逼23年元配離婚

2021-04-14 02:23
在太魯閣號中罹難的法籍男子，家人15日在巴黎的天主教堂為他舉行告別式，現場有他生前與女友在台灣的漫畫。圖/讀者提供

太魯閣號罹難法籍男 告別式上求婚戒指令人落淚

2021-04-15 11:44
台積電創辦人張忠謀（左）與聯電榮譽董事長曹興誠（右）在去年底竹科四十周年國際論壇上互相握手致意，被視為是「世紀破冰」；但台積電與聯電的競爭仍是進行式。本報資料照片

三星聯電結盟 反制台積索尼

2021-04-12 15:40
臉書專頁「日月潭一等高」貼文分享，日月潭底墓碑照，引發網友熱議。圖／翻攝自「日月潭一等高」臉書粉絲專頁

日月潭底挖到寶？赫見275年前清乾隆時期墓碑

2021-04-18 10:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁

美國將大幅提升旅遊警示 全球8成國家遭禁
以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地

以為是華人 韓裔老夫婦成為仇恨犯罪受害人 被擊倒在地
若中國武力「台灣出事」日媒分析自衛隊3行動

若中國武力「台灣出事」日媒分析自衛隊3行動
拜登政府下令機關停用「非法外來者」、「同化」等詞

拜登政府下令機關停用「非法外來者」、「同化」等詞
樹上掛「褐色不明生物」急報案… 原來是它卡住 網笑翻

樹上掛「褐色不明生物」急報案… 原來是它卡住 網笑翻