批新黨背棄統派 郁慕明怒辭榮譽主席
新黨榮譽主席郁慕明不滿新黨主席吳成典讓曾與民進黨合作的台北市議員李慶元恢復黨籍，昨天痛批為選舉迎合「台獨」，宣布辭去榮譽主席。吳成典對此表示遺憾，並駁斥所有指控，強調新黨仍主張兩岸和平統一，但不能為了統一而把支持者嚇走，所以必須調整做法，讓理念與選舉兩者並重，「沒有一個黨只靠理念就能活下去」。
郁慕明批評，吳成典及黨內的「選舉派」不再為新黨「統」的理念努力，只為選票去迎合獨派，讓他深感「榮譽主席毫無榮譽可言、更引以為恥」。郁慕明也對吳成典喊話：「你跟隨我多年，我們為兩岸和平統一奔走，我不知道你為什麼會變，但你真的變了。」但他強調自己並不會退黨，會持續堅持新黨理念、撥亂反正。
新黨全委會委員王炳忠則批評新黨廉勤會黑箱作業，用盡各種方法，就是要護一個與民進黨勾結、支持台獨課綱的李慶元，讓他們無法接受，因此結合新黨全委會委員林明正、全代會黨代表楊世光等堅持理念的青年，發起「二一青連線」，要找回新黨黨證上所印的「中國人的政黨」。
吳成典否認新黨質變，也沒有退黨潮的問題，更沒有有理念派和選舉派。他說，有人建議讓李慶元回來，可和新黨在台北市的兩席議員潘懷宗、侯漢廷組黨團；第一次他找郁慕明談時，郁覺得不妥，第二次談時，郁告訴他黨務都交給他處理，他也兩次報告全委會，並強調李慶元並非台獨。吳成典說，讓郁慕明這樣的榮譽主席感到沒有「榮譽」，他感到很難過，但自己若有錯，願表示歉意。
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