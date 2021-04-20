「菊系」救火乖乖牌 有派系大山要闖

交通部長林佳龍（右）20日卸任，交通部19日舉辦歡送會，政務次長王國材（左）代表交通部致贈「龍」造型的琉璃紀念品。(記者侯永全／攝影)

太魯閣號 事故導致交通部長林佳龍下台，行政院宣布交通部次長王國材升任，王國材早期被視為監察院長陳菊提拔的「菊系」人馬，但他不參與派系活動，加上民進黨 面臨8月公投變數、其他可能接班梯隊縣市首長暫時按兵不動下，府院只能求穩、打出安全牌，但橫亙在王國材眼前的還有好幾座大山要跨，考驗他的意志與智慧。

林佳龍在民進黨內派系屬「正國會」，雖然在內閣中極力「尊蘇」，但兩人分屬不同派系，合作起來總是「卡卡的」；這次王國材能升部長，主要是他與各派系保持距離，算是埋頭苦幹的「乖乖牌」。

王國材擔任公職的起點是「菊市府」時代的高雄市交通局長，常被歸類為「菊系」、「新潮流系」，本身卻與派系沒太多互動，但為此曾經兩度與部長擦身而過。

2016年王國材當政次時，時任交通部長賀陳旦曾說，希望年輕人接棒，王國材就是那個「年輕人」。普悠瑪事件後，王國材又被認為是最適當的接替人選，卻在這波徵詢中再度擦身而過，都與他的「高雄幫」標籤有關。

這一次，台鐵 亟需改革，科班出身的王國材成了不二人選。因為王國材歷練完整「海陸空全包」，而且身段柔軟、善於協調、人緣好，被大家暱稱為「阿材」，每次危急時刻還被派當「救火隊」，舉凡航空業罷工、Uber合法化、華航私菸案等，無役不與，總是幫忙收拾殘局。

王國材多次救援成功，但政次任內也歷經多次重大交通意外，包括蝶戀花國道翻車33死、普悠瑪號出軌18死等，加上這次太魯閣號事故，才會讓英系立委陳明文公開質疑「為何部長下台、次長升官？」這也代表接下來，王國材恐仍得面臨民進黨內派系的種種挑戰。

何況交通部面對的難題，許多都涉及政院層級才能解決。面對行政院長蘇貞昌強勢作風，王國材能否再次發揮高EQ軟化蘇，抑或成為聽命於蘇的小部長，這也取決於府院改革是玩真的還是玩假的了。