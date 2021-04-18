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新聞評論／台灣出口佳績 大內宣哏圖看不到的隱憂

聯合報社論
蔡總統分享台灣3月出口總額破兆元台幣的喜訊。（取自蔡英文臉書）
蔡總統分享台灣3月出口總額破兆元台幣的喜訊。（取自蔡英文臉書）

隨著各國新冠疫苗開打，提振了市場信心，全球經濟強勁復甦，台灣出口表現也相對亮眼。在台鐵太魯閣號傷痛未癒、中南部苦旱未解的陰霾下，台灣出口佳績，馬上就被蔡英文總統和行政院長蘇貞昌搶去作大內宣。但這些大內宣只選擇性地揭露部分事實，真正的問題卻被蔡、蘇刻意忽略或閉眼裝睡。

日前財政部公布最新進出口統計，蘇貞昌隨即在臉書邀功，強調去年台灣經濟成長領先所有已開發國家，並貼出哏圖宣揚台灣去年出口飆歷史新高、今年3月出口破兆創單月歷史新高。蔡英文表功動作慢了兩天，但仍以超越蘇貞昌的高度，貼圖宣布3月達成單月出口破兆、連續9月出口正成長、3月出口年增率達27.1％等三個紀錄，締造了「新的出口里程碑」。

接著，國發會在行政院會報告「財經做出好成績、超前布局效益展現」，大秀財經政績。蘇貞昌特別舉例，指台灣對中國投資占整個對外投資的比重，在2010年曾高達84％，經過這幾年調整，去年已大幅降低到33％；蘇貞昌得意地說，這就是符合經濟學「不要把雞蛋放在同一個籃子裡」。

台灣出口表現優異，自是毋庸置疑。不過，蔡、蘇爭相搶功，卻都裝作看不見另一項新紀錄：3月台灣對中國大陸出口同樣創新高，對陸出口占總出口比重因此上升到44.3％的新高點。事實上，如果扣掉對大陸的出口，蔡英文和蘇貞昌哏圖上那些表功的新高紀錄全告幻滅。在馬政府時期，台灣對大陸出口的依賴，曾被民進黨批評是「賣台」；現在台灣對陸出口依賴更甚，蔡、蘇卻以為蒙起自己的眼睛，人民就什麼都看不見！

蘇貞昌秀財經政績，還不忘「馬維拉」，並大搶川普之功。蘇說已把台灣對中國投資占整個對外投資的比重，從馬政府時期的84％，砍到去年的33％。但他沒說的是，從扁政府2001年從「戒急用忍」改為「積極開放，有效管理」後，對陸投資就朝大型化發展，質量俱升，在2008年以前對陸投資比重已上升到六成多、甚至七成以上。馬政府上台後，因大陸經營環境變化、產業結構調整以及兩岸簽署ECFA等因素，對陸投資比重在2010年達到最高點，但此後就因分散投資地區而迅速下降，蔡政府上台那年比重已降到五成左右，其後這個趨勢延續不變。何況新南向一事無成，近兩年對陸投資比重進一步下滑，主要是受川普發動的美中貿易戰及供應鏈重組的影響。

然而，被大內宣遮掩的問題，恐怕才是真正的隱憂。除了電子資通訊產業一枝獨秀的產業失衡問題外，台灣一方面對陸投資比重降低，另一方面對陸市場依賴升高；民進黨以「證明大陸需要台灣」的阿Ｑ戰法，勢必無法帶領台灣因應這些新挑戰。而這次美國總統拜登派老友陶德率團訪台，蔡英文高喊重啟台美TIFA（貿易暨投資架構協定）談判，未聞陶德有何回應，其實也反映了台灣欠缺自由貿易協定（FTA）網絡的問題。尤其如果扣除ECFA的貢獻，缺乏FTA的台灣出口將會面臨極為嚴峻的考驗。

此外，在美中貿易戰下，蘇貞昌只會割川普的稻尾，卻沒看到台灣對美貿易順差倍增恐再度引起美方關切的隱憂。至於大陸扛不走的台灣護國神山，會不會被美國抬走，或者當美國重振製造，國際降低對台灣晶片的依賴時，台灣還有什麼生存發展戰略？蔡英文和蘇貞昌爭貼大內宣哏圖後，應再想想。

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