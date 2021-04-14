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善款委會無災民代表、僅1/3扶助罹難家屬…8億募款恐變調

記者施鴻基、何祥裕╱綜合14日電
太魯閣號事故捐款8億多台幣，僅三分之一將給罹難者家屬，引發議論。(本報資料照片)
太魯閣號事故捐款8億多台幣，僅三分之一將給罹難者家屬，引發議論。(本報資料照片)

衛福部前天宣布太魯閣號事故捐款8億多元(台幣，下同，約2700萬美元)，其中三分之一將用於罹難者家屬扶助金，引發議論。台東縣昨天有罹難者家屬認為「當初募款不是我們發起的，這樣太沉重。」質疑募款前及募款用途都沒徵詢家屬，憂心社會大眾的愛心與關懷變質。

衛福部前天召開委員會討論善款用途，會後宣布七大共識，包括向罹難者遺屬、傷者、家屬提供生活扶助；在健保台鐵給予醫療給付外，給予復健等醫療補助。對罹難者遺族、傷者子女提供教育資助；除協助罹難者、傷者、家屬提供心理重建服務，也會給予目睹乘客及救災人員相關衛教、心理諮商等服務，並發給心理撫慰金。

而在衛福部成立募款專戶時就引發爭議，前天公布捐款用途與善款管理委員會組成，委員會保留兩名「災民代表」卻根本沒人被推舉出來參加會議，由一群非受害者決定善款用途，還擅自決定關帳日，令人質疑善款使用恐變調。

「近來很多人跟我們說『你們要變有錢人了』，卻不想想家屬付出的代價是什麼？」台東罹難者家屬說，很多人以為8億多元會均分給49名罹難者家屬，以為每個罹難者家屬平均可拿到1600多萬元，結果並非如此，家屬更痛心「如果能選擇，沒人想拿這筆錢，而是希望親人依然活著！」

有罹難者是家中的獨子或獨女，如今驟然離世，還要捲入捐款糾紛，家屬覺得很無辜。他們無奈說，當初政府要募款，就有家屬覺得很納悶，因為他們料理後事沒有金錢上的問題，以後也會有賠償，或許要等一些時間，但終究會來。有親友安慰說，捐款和賠償就當成是孩子的心意，他們不能再繼續奉養長輩，所以留下這筆錢。

「很擔心捐款最後變了質！」幾位家屬說，政府募款前沒徵詢家屬是否有需求，募款後用途也未考慮家屬意見，各界善心令人感動，但如果家屬用不到，還不如退還給捐款人，以免日後出現問題。

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