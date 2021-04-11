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黑白集／立碑不難 難的是謙卑

黑白集
民進黨立委提案建議在台鐵太魯閣號事故地點興建紀念碑或安全教育館，引發非議。（本報資料照片）
民進黨立委提案建議在台鐵太魯閣號事故地點興建紀念碑或安全教育館，引發非議。（本報資料照片）

民進黨立委陳歐珀、陳明文等提案建議在台鐵太魯閣號事故地點興建紀念碑或安全教育館，引發非議。藍委也有性質類似提議，同樣引起爭論，但綠委更似提油救火天兵。

整理歷屆總統任內台鐵重大傷亡，蔡英文執政才五年已有70人死亡，遠高於陳水扁八年任內的35死、馬英九任內的7死。但只見蘇貞昌怒嗆有人帶風向，而執政黨立委未盡監督責任，反倒提案建碑設館，轉移政府失職焦點，民眾如何相信蔡政府有謙卑檢討之心？

普悠瑪事故罹難者家屬說得真切：「拜託把蓋碑的錢拿去加強設備跟內部系統溝通，做出從上到下的檢討」。執政者和綠委不覺汗顏？

更諷刺的是，高雄市於陳菊市長任內發生氣爆重大傷亡事件，市府用3400萬台幣善款設置紀念裝置藝術，不僅地方質疑浪費，監委調查也認定運用善款不當並糾正高市府。

蔡政府於台鐵事故第二天即成立捐款帳戶，正副總統及閣揆宣布捐薪，卻不提政治責任，遭質疑企圖包裝成天災以移轉政府怠惰之人禍。陳菊市府的前科，也讓人擔心這次捐款又被不當運用；綠委提議立碑建館，更遭諷「終於知道為什麼要募款」、「發包標案、幕後肥貓再賺一筆，這才是重大災難SOP」。

紀念傷亡，蔡政府恐有立不完的碑。立碑不難，難的是謙卑。

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