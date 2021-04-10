交通部長林佳龍走人 菊系人馬接棒呼聲高

交通部長林佳龍(右)走人已成定局，多次扮演交通危機拆彈任務的王國材(左)接棒呼聲高。(本報資料照片)

台鐵 太魯閣號發生重大傷亡，交通部長林佳龍走人已成定局，誰來接任？民進黨 內人士推斷，出身陳菊系統的交通部政務次長王國材呼聲最高，「但對蔡英文 總統來說，內閣失去派系恐怖平衡，不算好事」。

中國時報報導，交通部預算多、補助多、可安插的位子也多，一直是民進黨各派系想要耕耘的「肥美之地」，在林佳龍之前，交通部長期被新系掌控。蔡英文執政後，賀陳旦、王國材同時走馬上任，擔任交通部長、政務次長，隨後吳宏謀在2018年7月接任部長，但在10月21日發生普悠瑪事故後，吳宏謀於12月3日請辭，由王國材代理部長，當時，一般認為王國材應可真除部長，未料王國材代理部長至2019年1月14日林佳龍上任為止。

據報導，多次扮演交通危機拆彈任務的王國材雖然呼聲高，但黨內派系認為，吳與王都是新系的陳菊系統，吳宏謀的部長位子雖然坐不到半年，但畢竟已給過新系機會，豈可新系之後，仍是新系？2019年在蔡英文總統欽點下，讓屬於正國會系統的林佳龍接下交通部，內閣展開派系恐怖平衡。

林佳龍接交長後，正國會裡有人以為終於可以撈到幾個位子，沒想到「同梯」入閣的蘇貞昌強勢風格，人事一把抓，完全卡住林佳龍的用人布局，正國會並沒有因此而沾到任何便宜。

林佳龍請辭走人後，外界認為，「交通部最佳工具人」王國材是有可能真除，但也不排除，過一陣子，輿論重點轉向後，會有其他競爭者出現。