綠派系批蘇貞昌扣林佳龍辭呈 為找擋箭牌保閣揆位

台鐵太魯閣號事故後，行政院長蘇貞昌（左）遲未批准交通部長林佳龍（右）辭呈，被認為是為了構築防火牆。（本報資料照片）

太魯閣號 事故嚴重傷亡，交通部長林佳龍請辭，書面辭呈6日已送達政院，但院長蘇貞昌遲未批准。林佳龍所屬派系正國會人士怒批，出了這麼大的事，林佳龍下台是必然，蘇揆不批辭呈，是為了構築防火牆，讓林繼續成為箭靶，避免這把究責之火，延燒到自己身上。蘇貞昌一面為太魯閣號事故善後，也忙著打閣揆保位戰。

蘇揆昨天致電林佳龍，告知現階段任務，還是要把善後做好。據了解，蘇揆肯定林勇於負責。不過，隨著政治情勢改變，究責聲浪上綱到蘇揆，外界認為蘇貞昌過去兩年多來怠於台鐵 改革，也該負責，蘇揆對於林佳龍請辭一事的態度轉趨保留，將其辭呈留中不發，行政院發言人羅秉成也說，「現在不談這個（林佳龍請辭）問題」。

正國會人士說，政務官沒任期，隨時可能為施政下台負責，太魯閣事故傷亡太慘重，即使外部廠商與台鐵責任重大，但林佳龍是台鐵上級長官，勢必會遭到究責，林的書面辭呈6日送達行政院，蘇貞昌尚未批准。蘇揆壓下林佳龍辭呈的舉動，看在派系眼裡卻頗不以為然。

正國會人士說，林佳龍下台已成定局，已是看守部長狀態，蘇貞昌短期內不批准林佳龍辭呈，一方面是希望林佳龍先將事故與鐵道搶通善後告一段落，背後也隱含政治考量。林佳龍多擔任交長職務一天，外界與在野黨對事故的質疑與批評，仍將持續聚焦林佳龍，蘇貞昌自然較不容易成為箭靶，不批辭職只是為保住自己的位子。

另名民進黨 人士說，若林佳龍第一天就請辭獲准，究責焦點很自然地會轉移到蘇貞昌。