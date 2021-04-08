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台鐵公司化？蔡英文不提 蘇貞昌飆罵 林佳龍喊話

台灣新聞組╱台北8日電
蔡英文總統7日主持民進黨中常會，會前為台鐵太魯閣號事故的傷亡者默哀祈福。（圖：攝影記者聯誼會提供）
蔡英文總統7日主持民進黨中常會，會前為台鐵太魯閣號事故的傷亡者默哀祈福。（圖：攝影記者聯誼會提供）

太魯閣號事故造成嚴重傷亡，各界關注台鐵是否朝「公司化」方向改革；辭職獲准的交通部長林佳龍表示，初就任就提改革方案及公司化配套，並喊話府院支持，但蔡英文總統雖宣示改革，卻未明說是否要「公司化」，至於行政院長蘇貞昌則傳出曾飆罵「別再提公司化」。

蔡英文總統昨天在民進黨中常會前針對台鐵改革提出三大方向：優先改革台鐵組織文化，再來是解決台鐵長期虧損財務問題，前兩者完備後，再討論最適合台鐵永續經營模式。蔡英文說，改革台鐵勢在必行，政府責無旁貸，不必懷疑政府改革的決心。

蔡英文昨率民進黨中常委為太魯閣號事故傷亡者默哀一分鐘；雖然蔡總統昨天親上火線對台鐵改革做出三項宣示，卻未明說台鐵是否將朝「公司化」方向改革。行政院發言人羅秉成昨晚表示，有關台鐵的最終組織改造方案茲事體大，仍有待凝聚共識。

蔡英文在中常會前談話指出，這些改革必須按部就班處理，蔡這番談話，遭外界解讀是冷處理台鐵公司化的議題。

另外，政委張景森日前在臉書發文支持台鐵公司化，交通部政次王國材同天受訪時也鬆口「個人非常支持公司化」，隔天又主動拋出台鐵組織改造議題，讓公司化浮上檯面。 不過傳出，行政院長蘇貞昌非常不滿，曾在內部會議中怒批交通部「不要再講公司化」，不久後張景森也刪文。

至於交通部長林佳龍，他昨表示，初就任部長時就有提改革方案，以及公司化的配套，「台鐵問題要台鐵解決」，並喊話府院一同支持改革。至於是否同意總統跟行政院長都支持，台鐵才能大刀闊斧改革？林則說「同意」。

林佳龍強調，鐵道建設和虧損不應該全部算到台鐵帳上，需要政府整體，包括府院，一起形成改革方案，幫台鐵走出一條路；林佳龍說，公司化都是開放選項，也是交通部研議中方向，總統也有提到要公司化，但當然必須有討論空間。

不過近龍人士認為，如果蔡英文覺得有「更適合台鐵永續經營的模式」，就應該提出，但目前沒看見其他比公司化更好選項。

交通部前部長陳建宇呼籲，台鐵已經到了非改不可情況，藍綠都了解公司化是解決台鐵現有體制的唯一一條路，不敢做就是因為選票跟工會。

台鐵 蔡英文 民進黨

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