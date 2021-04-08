府院避談台鐵公司化 防8月公投爆新戰場

太魯閣號撞車事故，卡在隧道內的第八節車廂拉出，停放在和仁車站，向花蓮方向的車頭殘破不堪，駕駛座被變形的車體擠壓，整個車頭被削掉一半。(記者蘇健忠／攝影)

台鐵 改革是否朝向公司化隨救災告一段落成為焦點，雖然蔡總統昨天親上火線對台鐵改革做出三項宣示，卻避用「公司化」三個字。；行政院長蘇貞昌在事故後，也一度飆罵交通部「不要再講公司化」，關鍵除了公司化須擔起2000億元台幣債務、工會反彈難以安撫，政院現今戰場聚焦8月公投 ，一旦啟動公司化將開啟更嚴峻戰場，會讓府院的壓力倍增，也是府院力阻讓公司化議題浮上檯面的考量。

台鐵公司化藍綠執政時期的交通部長都曾提出，討論超過20年，最後都是受到工會阻力，加上將牽動調整票價，社會支持力不足，更有高達2000億龐大債務須償還，但因事涉府院態度加上牽涉選票，總在最後關頭喊卡。

2018年普悠瑪事故造成18死，由政委張景森領銜的台鐵總體檢報告提出「公司化」建議，後來林佳龍向政院提出組成跨部會改革台鐵推動小組，並提出推動台鐵公司化改革小組。但「公司化」三個字，成為政院擱置台鐵總體檢報告主要原因，在交通部與政院召開的相關會議中，也成為宛如佛地魔般的禁忌話題，導致台鐵改革腳步停滯。

這次太魯閣事故再釀50死，朝野立委提出各項台鐵漏洞，也同意關鍵在台鐵組織改革落後。不過行政院日前發新聞稿，針對台鐵改革議題通篇未提「公司化」，昨天蔡總統談話也以「永續經營方式」取代「公司化」，留下迴旋空間。

知情人士指出，關鍵原因除了蔡政府最大戰場在8月公投，府院黨正集中全力化解藻礁 、反核四公投攻勢，黨內人士擔憂公投結果動搖政權，若再提公司化，勢必雪上加霜。