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新聞眼／核一除役期25年 才2年趕土壤檢測 急什麼？

記者 黃有容、鄭朝陽
核一廠驚爆施工人員在核島區的西南角挖破冷卻水管線，當時全廠冷卻水管線只剩兩條，挖破一條後恐讓核災風險升高。（記者許正宏／攝影）
核一廠驚爆施工人員在核島區的西南角挖破冷卻水管線，當時全廠冷卻水管線只剩兩條，挖破一條後恐讓核災風險升高。（記者許正宏／攝影）

核一廠進入除役階段，但除役過程漫長，充滿核災風險。不慎挖破冷卻水管的意外事件，不僅凸顯施工計畫和工地管理掉以輕心，早早就發包展開土壤檢測的舉動也耐人尋味。

核電廠為防萬一，有多重防護設計。核一廠原剩兩條冷卻水管，承包中興工程顧問公司包商挖破一條，所幸工程界面只開一處，才不致有同時挖破兩條的致命風險，但只剩一條冷卻水管，還是令人提心吊膽，一旦有其他意外導致安全備份歸零就麻煩了。

據了解，危險的不全是反應爐內的燃料棒，而是塞滿燃料池的廢燃料棒，專家指這些廢燃料棒的餘溫要花很長的時間降溫，期間必須靠廠內循環冷卻水帶走餘熱，一旦發生冷卻水全停的狀況，廢燃料棒很快就會「再臨界」，最高可升溫到攝氏800多度，燒熔燃料棒外層的合金，燃料棒內的化學元素反應之下會產生氫氣，遇靜電就可能發生「氫爆」的嚴重事故，才是最教人擔心的。

台電、原能會可以宣稱這次挖破管事故無安全之虞，但箇中有無選擇性的核安資訊沒公開，缺乏核安專業的民眾自然無從得知。否則如果挖破管不是大不了的事，何以要急著修復？

依規定，核電廠除役期可長達25年，核一廠才除役兩年，又何需急著冒不必要的輻射汙染等風險，讓包商進場鑽探挖掘？何不等10年、15年後再做，完全沒有安全顧慮不是更好？

回顧這起事件發生始末，關鍵錯誤在於中興即使取得核一廠地下管線圖資，事前也跟台電會勘現場、提送開挖計畫送審通過，都不敵模糊的圖資和透地雷達的一絲閃失，這些工地管理細節都令人害怕，就怕一步錯就是萬劫不復的大災難；事發三個多月來，官方、台電噤聲不說，更給外界黑箱的負面觀感。

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