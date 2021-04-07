中火空汙戰 中台灣成2022選戰火藥庫
台中市長盧秀燕與民進黨中央政府屢因台中火力發電廠事件隔空駁火，從生煤自治條例與中火高額罰款被片面廢止，到被廢操作許可的二、三號機無預警重啟，雙方數度「鬥法」，絕非單純只是空汙或能源議題。隨著2022年地方大選接近，中火勢必成為中台灣選戰火藥庫。
盧秀燕以「反空汙」起家，當年選舉「市長換人，空氣換新」口號深植人心，她要尋求連任，四年的空汙績效勢必被拿出檢驗。因此，盧秀燕上任來對大汙染源的台中火力發電廠毫不手軟，以空汙、水汙開出數千萬元罰單，並因中火二、三號機組超過生煤使用量一口氣廢止兩張操作許可證，狂掀政壇「空汙大戰」。
台中市政府昨援引地方制度法，指撤銷直轄市政府的行政處分應報請行政院，而非環保署可逕自發函，中市府揚言重罰台電；盧秀燕也將矛頭對準中央，重批中央未通知也不協商，先限水、再重啟三號機，是與民為敵的執政態度。
中央也非省油的燈，環保署引空汙法和行政程序法回擊中市府批評，「請台中市政府依法行政，方為正途」；經濟部長王美花和台電立也聯手搬出缺水、缺電的民生問題回防。中央行政部門輪番上陣、數箭齊發，與台中市府全力抗衡，環保署先宣布撤銷台中市府廢止中火機組的處分，行政院再更進一步宣布台中生煤管制條例無效，想徹底拔除盧秀燕管制中火的「虎牙」。
中央最近連續兩波重啟中火二、三號機組，更完全把台中市府當「局外人」，不知會也未溝通；前晚選在台中「供五停二」大停水之際啟動三號機組，更殺得市府措手不及，不僅時間點令人玩味，也故意漠視台中市政府的管轄權。
每逢大選，藍綠常訴求「決戰中台灣」，甚至喊出「得台中，得天下」，中台灣在歷年大選都具有關鍵的地緣政治地位，更是藍綠兵家必爭之地。目前台中市府與中央至少還有三案行政訴訟、一案聲請大法官釋憲，隨著縣市長大選接近，雙方駁火的力道勢必會加大，中火不只是能源議題，更延燒成政治議題。
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