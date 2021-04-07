中火空汙戰 中台灣成2022選戰火藥庫

台電電力供需亮紅燈 製表／黃有容、趙容萱

台中市長盧秀燕與民進黨 中央政府屢因台中火力發電廠事件隔空駁火，從生煤自治條例與中火高額罰款被片面廢止，到被廢操作許可的二、三號機無預警重啟，雙方數度「鬥法」，絕非單純只是空汙或能源議題。隨著2022年地方大選接近，中火勢必成為中台灣 選戰火藥庫。

盧秀燕以「反空汙」起家，當年選舉「市長換人，空氣換新」口號深植人心，她要尋求連任，四年的空汙績效勢必被拿出檢驗。因此，盧秀燕上任來對大汙染源的台中火力發電廠毫不手軟，以空汙、水汙開出數千萬元罰單，並因中火二、三號機組超過生煤使用量一口氣廢止兩張操作許可證，狂掀政壇「空汙大戰」。

台中市政府昨援引地方制度法，指撤銷直轄市政府的行政處分應報請行政院，而非環保署可逕自發函，中市府揚言重罰台電；盧秀燕也將矛頭對準中央，重批中央未通知也不協商，先限水、再重啟三號機，是與民為敵的執政態度。

中央也非省油的燈，環保署引空汙法和行政程序法回擊中市府批評，「請台中市政府依法行政，方為正途」；經濟部長王美花和台電立也聯手搬出缺水、缺電的民生問題回防。中央行 政部門輪番上陣、數箭齊發，與台中市府全力抗衡，環保署先宣布撤銷台中市府廢止中火機組的處分，行政院再更進一步宣布台中生煤管制條例無效，想徹底拔除盧秀燕管制中火的「虎牙」。

中央最近連續兩波重啟中火二、三號機組，更完全把台中市府當「局外人」，不知會也未溝通；前晚選在台中「供五停二」大停水之際啟動三號機組，更殺得市府措手不及，不僅時間點令人玩味，也故意漠視台中市政府的管轄權。

每逢大選，藍綠常訴求「決戰中台灣」，甚至喊出「得台中，得天下」，中台灣在歷年大選都具有關鍵的地緣政治地位，更是藍綠兵家必爭之地。目前台中市府與中央至少還有三案行政訴訟、一案聲請大法官釋憲，隨著縣市長大選接近，雙方駁火的力道勢必會加大，中火不只是能源議題，更延燒成政治議題。