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憂公投「動搖政權」 民進黨主戰聲四起

記者蔡晉宇、周志豪／台北3日電

8月公投來勢洶洶，民進黨人士指出，除了行政院長蘇貞昌、民進黨秘書長林錫耀，黨內多數「主戰派」要求提對案正面對決，直言公投結果可能「動搖政權，不容輕忽」；另有黨政人士傾向折衷方案，只針對藻礁、反核四提出對案。蔡英文總統後天將邀集府院黨高層會議，凝聚最高戰略，最晚將在11日前拍板定案。

民進黨原預計從4月11日啟動超過300場施政說明會，但昨天發生太魯閣號事故，民進黨已宣布暫緩。

目前公投法規定的連署時程已過，民進黨若決定提出公投對案，依法只能循行政院或立法院兩種提案途徑。若是行政院提案，必須在提案送至立法院後15日內議決，處理較有彈性；若由立法院提案，必須循一般議案程序進行，時程較冗長。

據了解，民進黨內主張不提對案者認為，面對公投議題勢必得動員，組織動員「最簡單的方式，就是最好的方法」，不必大費周章著墨對案文字，訴諸支持者出來反對國民黨支持的案子，效果最佳。據悉，民進黨曾嘗試草擬對案，但在文字表現上苦無共識版本，目前任何用字遣詞都不完美。

黨務人士指出，提出對案的其中一個主要疑慮是文字難以精準呈現，特別是反萊豬公投要顧慮美方立場，不可能輕易提反對案；若跳過萊豬議題，僅針對反核四、保護藻礁提出對案，說明民進黨的能源政策主張，或許是一個可行的折衷方案。

民進黨團幹事長劉世芳表示，她和許多區域立委一樣都是「主戰派」，因為許多選民並不清楚公投案實質內容，民進黨若不提對案，難以動員支持者投票。

一位北部綠營民代說，有支持者反應，現在都是國民黨在背後搞公投，幹嘛要去投？因此還是要有民進黨自己的案子，才好說服支持者。

藍營：已研擬「再對案」

國民黨立院黨團總召費鴻泰說，只要民進黨確定提公投對案，國民黨團已研擬兩項「再對案」反制，將成民進黨「照妖鏡」。

民進黨 公投 國民黨

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