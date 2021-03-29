我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山弱勢社區疫苗分配少 金銀島接種率最低

90%家庭有人確診 賓州阿米希成首個群體免疫社區

「站在九二共識上 改造九二共識」 江啟臣拋「九二共識Plus」

記者劉宛琳／台北29日電
國民黨主席江啟臣出版新書，揭露2020大選「擦身『韓江配』祕辛」。圖為江啟臣日前在台中參加國民黨青工無敵運動大會。（記者趙容萱／攝影）
國民黨主席江啟臣出版新書，揭露2020大選「擦身『韓江配』祕辛」。圖為江啟臣日前在台中參加國民黨青工無敵運動大會。（記者趙容萱／攝影）

國民黨主席江啟臣發表新書《破浪啟程》。針對國民黨的兩岸路線，江啟臣在書中表示，「國民黨不應以九二共識為滿足」，要站在九二共識上，改造九二共識，也就是「九二共識Plus」。

江啟臣認為，國民黨的兩岸政策不是只有九二共識，要在九二共識之外尋求其他的可能性。

江啟臣也希望，不管是新疆或任何議題，北京能夠更公開透明。他曾提出希望台灣的民主自由能帶領大陸走向民主自由，書中也強調，唯有走向民主自由，才能夠縮短兩岸的最大差距，有更好的對話空間。

國民黨前主席洪秀柱日前舉辦「護憲保台」論壇，代表江啟臣出席的國民黨大陸事務部主任左正東表示，「九二共識」必須與時俱進，但國民黨不是執政黨，等到執政後再看情勢而定。左正東這番說法引發議論。

國民黨智庫副董事長連勝文表示，有些重要的理念和原理、原則，國民黨不能放棄，策略上可以有些調整，戰術上可以靈活，但對於黨認同的價值和理念，不能隨便放棄，這個很重要。

新書揭2020年大選「韓江配」祕辛

此外，江啟臣新書中還揭露「韓江配」祕辛，提及高雄市前市長韓國瑜代表國民黨參選總統時，曾當面詢問：「排不排斥當副手？」江啟臣也正面回覆「全力配合」，但韓最後怕江「兩頭空」，打消了念頭。

江啟臣並在書中論及國民黨2020慘敗一役，書中說，國民黨2019年還沉浸在2018年九合一選舉大勝的氛圍中，未及時積極澄清民進黨對大陸國家主席習近平一國兩制「台灣方案」的攻擊，也未因應民進黨對韓國瑜的抹紅，加上黨內初選爭議，贏面變成了輸面。

反觀民進黨，猛打傾中和抹紅的氛圍慢慢形成，加上習近平的一國兩制台灣方案「助攻」，讓民進黨在九合一敗選後第一次撿到槍，奮力地打，蔡英文藉此塑造「辣台妹」的形象，而「這時的國民黨還沉浸在勝選氛圍中」。

江啟臣說，之後民進黨發動對韓國瑜攻擊，媒體開始進行初選後民調，每周做韓國瑜、蔡英文兩人民調，兩人差距越來越大，對韓國瑜的內部支持與立委聯合作戰，都構成影響，引發內部矛盾。

國民黨 江啟臣 韓國瑜

上一則

新聞評論／和防長人選談選舉? 計算政黨利益太可議

下一則

「妳革妳的命，我盡我的忠」王靖國被俘不降 72年後入祀忠烈祠

延伸閱讀

黨主席之爭…江啟臣、連勝文秀肌肉 傳「王不見王」

黨主席之爭…江啟臣、連勝文秀肌肉 傳「王不見王」
被譏黨內支持度僅3%？ 連勝文：像蚊子叮沒有感覺

被譏黨內支持度僅3%？ 連勝文：像蚊子叮沒有感覺
美中會談落幕 江啟臣提醒蔡政府觀察大環境、別慢半拍

美中會談落幕 江啟臣提醒蔡政府觀察大環境、別慢半拍

民進黨婦女部對王定宇案噤聲 江啟臣：遇自己人就轉彎

民進黨婦女部對王定宇案噤聲 江啟臣：遇自己人就轉彎

熱門新聞

長榮海運的長賜輪卡在蘇伊士運河動彈不得。美聯社

長榮輪卡運河 「賠償為船東責任」日網友集體崩潰

2021-03-27 07:31
數艘拖船28日試圖讓長賜號脫淺。（歐新社）

長賜號擱淺第6天 長榮回應了

2021-03-28 10:37
飛官羅尚樺不幸殉職。圖/取自空軍官校官網

台空軍2架F-5E擦撞墜海 2飛官1尋獲不治 1仍失聯

2021-03-22 05:45
失蹤飛官潘穎諄（右）去年閃婚，孩子才一個多月大。圖／取自潘穎諄臉書

台軍機擦撞墜海／2飛官新婚 潘穎諄「孩子等爸回家」

2021-03-22 16:54
帛琉總統惠恕仁率領訪問團28日下午搭機抵台，美國駐帛琉大使亨尼西尼蘭（John Hennessey-Niland）也隨行。（中央社）

斷交後美大使首訪台 學者：美不忌諱正式官方接觸

2021-03-28 13:05
國造衛星福衛五號 25 日拍到擱淺的長賜號，就連被迫在運河南端蘇伊士灣等待的船隻也清晰可見。圖／取自國家太空中心臉書

台灣福衛五號 高清拍下蘇伊士運河「大排長榮」

2021-03-26 13:44

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
玩「換妻」被判聚眾淫亂 6人不服：我們又沒危害社會

玩「換妻」被判聚眾淫亂 6人不服：我們又沒危害社會
長賜號擱淺第6天 長榮回應了

長賜號擱淺第6天 長榮回應了
她與新冠肺炎抗爭兩個多月終於回家 但留下洗腎後遺症

她與新冠肺炎抗爭兩個多月終於回家 但留下洗腎後遺症
斷交後美大使首訪台 學者：美不忌諱正式官方接觸

斷交後美大使首訪台 學者：美不忌諱正式官方接觸
美疫情復起 紐約、新澤西感染率重回全國前2

美疫情復起 紐約、新澤西感染率重回全國前2