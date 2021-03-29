「站在九二共識上 改造九二共識」 江啟臣拋「九二共識Plus」

國民黨主席江啟臣出版新書，揭露2020大選「擦身『韓江配』祕辛」。圖為江啟臣日前在台中參加國民黨青工無敵運動大會。（記者趙容萱／攝影）

國民黨 主席江啟臣 發表新書《破浪啟程》。針對國民黨的兩岸路線，江啟臣在書中表示，「國民黨不應以九二共識為滿足」，要站在九二共識上，改造九二共識，也就是「九二共識Plus」。

江啟臣認為，國民黨的兩岸政策不是只有九二共識，要在九二共識之外尋求其他的可能性。

江啟臣也希望，不管是新疆或任何議題，北京能夠更公開透明。他曾提出希望台灣的民主自由能帶領大陸走向民主自由，書中也強調，唯有走向民主自由，才能夠縮短兩岸的最大差距，有更好的對話空間。

國民黨前主席洪秀柱日前舉辦「護憲保台」論壇，代表江啟臣出席的國民黨大陸事務部主任左正東表示，「九二共識」必須與時俱進，但國民黨不是執政黨，等到執政後再看情勢而定。左正東這番說法引發議論。

國民黨智庫副董事長連勝文表示，有些重要的理念和原理、原則，國民黨不能放棄，策略上可以有些調整，戰術上可以靈活，但對於黨認同的價值和理念，不能隨便放棄，這個很重要。

新書揭2020年大選「韓江配」祕辛

此外，江啟臣新書中還揭露「韓江配」祕辛，提及高雄市前市長韓國瑜 代表國民黨參選總統時，曾當面詢問：「排不排斥當副手？」江啟臣也正面回覆「全力配合」，但韓最後怕江「兩頭空」，打消了念頭。

江啟臣並在書中論及國民黨2020慘敗一役，書中說，國民黨2019年還沉浸在2018年九合一選舉大勝的氛圍中，未及時積極澄清民進黨對大陸國家主席習近平一國兩制「台灣方案」的攻擊，也未因應民進黨對韓國瑜的抹紅，加上黨內初選爭議，贏面變成了輸面。

反觀民進黨，猛打傾中和抹紅的氛圍慢慢形成，加上習近平的一國兩制台灣方案「助攻」，讓民進黨在九合一敗選後第一次撿到槍，奮力地打，蔡英文藉此塑造「辣台妹」的形象，而「這時的國民黨還沉浸在勝選氛圍中」。

江啟臣說，之後民進黨發動對韓國瑜攻擊，媒體開始進行初選後民調，每周做韓國瑜、蔡英文兩人民調，兩人差距越來越大，對韓國瑜的內部支持與立委聯合作戰，都構成影響，引發內部矛盾。