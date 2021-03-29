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綠動員溝通奏效？藻礁聯盟 兩周內見陳吉仲

台灣新聞組／台北29日電
珍愛藻礁公投領銜人潘忠政。（本報資料照片）
珍愛藻礁公投領銜人潘忠政。（本報資料照片）

「珍愛藻礁公投」連署成案，民進黨政府動員溝通有進展。珍愛藻礁公投聯盟領銜人潘忠政昨表示，經集體決策，已同意農委會主委陳吉仲的溝通邀約，雙方會擇期見面。至於以中興大學為首的學界連署成立溝通平台，明天也要辦溝通座談，潘表示，聯盟了解學界的善意，也很感謝，但如果談的不是三接案遷離方案，聯盟持保留態度。

公投聯盟昨天發表聲明，指陳吉仲23日以簡訊邀約潘忠政見面溝通，經決策委員會全體決議，同意與陳共同舉辦溝通會議，預計兩周內派代表見面會商。雙方已在協調會商時間、地點及雙方代表。

農委會主委陳吉仲。（本報資料照片）
農委會主委陳吉仲。（本報資料照片）

聯盟聲明並表示，會商代表必然會以全國70萬名連署人對於保護藻礁棲地的堅定期盼為念，就事實及公投主文為基礎，抱持善意與彈性的態度，與政府代表進行藻礁棲地保育、三接替代方案等議題討論，會後將盡速公開說明討論過程。

至於中興大學環工系教授莊秉潔等人上周一發起連署，盼由學界啟動藻礁議題的社會溝通、尋找雙贏方案，30日將在中興大學舉辦座談，邀請經濟部次長曾文生等人討論。聯盟表示將密切關注此座談，但與陳吉仲約定的溝通會議無關，也無法律效果，因此聯盟仍期盼政府能依法召開聽證會議，公開討論替代方案。

檢視這次發起連署的學界名單，多人被認為有親綠色彩，包括曾任蔡政府國安會諮詢委員的中興大學前校長李德財、曾公開支持年改從中興大學總務長退休的陳世雄，而陳吉仲也來自中興大學，另有獨派大老蔡丁貴及多位台文所系教授也參與連署。

環團人士表示，從一周來事件發展脈絡來看，學界與民進黨政府之間似乎有相當「默契」，雙方接連出招、節奏綿密，擔心這是否也是民進黨政府化解危機的「組合拳」，想把環團逼上談判桌。

綠色消基會董事長方儉更直指，發起連署的學界人士多人立場親綠，此刻站出來連署成立溝通平台，難免讓人懷疑「為什麼是你們？」如果要溝通，政府好好辦幾場聽證會不就結了？去年潘忠政見蔡總統，唯一訴求就是辦聽證會，政府為何要退縮？

莊秉潔說，日前環團人士提出三接案「再外推方案」後，希望三接更遠離藻礁，但經濟部沒提回應方案，看到雙方僵持不下，才想啟動溝通管道，「我一向有話直說，不怕被貼標籤」，希望雙方的資訊能充分揭露。

藻礁 公投 民進黨

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