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黨工討退休金及資遣費 國民黨9縣市黨部將法拍

台灣新聞組／台北24日電
國民黨積欠黨工退休金及資遣費，被數百名黨工告上法院，聲請強制執行法拍黨產。（本報資料照片）
國民黨積欠黨工退休金及資遣費，被數百名黨工告上法院，聲請強制執行法拍黨產。（本報資料照片）

國民黨積欠黨工退休金及資遣費，被數百名黨工告上法院，聲請強制執行法拍黨產；國民黨欲以中投股利等共11.3億多元（台幣，下同）支付，但台北地院日前通知國民黨，大量遭解雇黨工已撤回執行中投股利，包括桃園、台中等九縣市黨部共83筆過去被查封的不動產，將陸續由法院強制拍賣

本報系聯合報報導，國民黨積欠黨工退休金及資遣費，國民黨欲以中投股利等共11.3億多元支付，但黨產會認為不當黨產必須收歸國有而否決。國民黨提告，台北高等行政法院日前針對9.8億元案開庭，改訂5月6日上午言詞辯論。

黨產會認為中投、欣裕台兩公司是國民黨的附隨組織，且股權已被認定為不當取得財產，股利及減資款都屬於股權一部份，這些依法必須收歸國有，這不在許可範圍內，因此否決國民黨申請。國民黨經復查駁回後提告。

中國時報報導，國民黨2016年失去政權後，黨產會凍結其資產，2017年間大量解僱約700名黨工，且積欠退休金、遣散費等9.7億元，其中有304位被解雇黨工查封各縣市黨部83筆不動產。黨中央透過北市勞動局與大解黨工協商，2019年有17位被解雇黨工同意以黨產會凍結的中投股利，轉為強制執行的債務清償標的。

不料黨產會向台北地院民事庭提告17人，主張中投股利屬「國有」，不能移轉。北院原判黨產會敗訴，眼見17人勝訴，304位被解雇黨工隨之申請參與此次移轉命令。

但黨產會又對北院民事執行處的移轉命令提異議，另位法官卻改判黨工敗訴。去年12月，被解雇黨工向台北地院撤回強制執行中投股利，改回執行過去查封的83筆不動產。本月上旬，雲林縣黨部傳出即將強制拍賣。

國民黨為此發函桃園、台中、台南市及基隆、新竹縣市、南投、彰化及雲林等9縣市黨部，提醒先前遭查封的縣市、鄉鎮市區黨部或名下宿舍等83筆不動產，將被陸續法院強制拍賣，請各縣市黨部準備另租廳舍及搬遷。也盼有興趣的黨內人士「搶標」，避免資產流入綠營人士手中。

國民黨 退休金 拍賣

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