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黑白集／聊勝於無的政治幻術

黑白集
行政院長蘇貞昌（左）22日一早率先施打AZ疫苗，施打後表示沒有任何痠痛不舒服，也沒發燒。（圖：行政院提供）
行政院長蘇貞昌（左）22日一早率先施打AZ疫苗，施打後表示沒有任何痠痛不舒服，也沒發燒。（圖：行政院提供）

近來鳳梨、帛琉和疫苗，看似風馬牛不相及的三件事，卻在執政黨操作下產生了奇妙的共同點：將「聊勝於無」的效益發揮到極致。這種做法，雖賺飽了宣傳，對解決問題卻毫無助益。

大陸禁止台灣鳳梨進口，政府照三餐宣傳賣出多少「自由鳳梨」。其中，賣到澳洲二公噸，比起無法出口的四萬多公噸，只是杯水車薪。但因宣傳機器火力全開，彷彿是曠世成就。

開放台帛觀光亦然。大國已開始談解封，台灣手上疫苗太少，只開放每周二百多人的「台帛旅遊泡泡」，也能當成解封樣板宣傳。至於疫苗，千呼萬喚下終於施打，雖只涵蓋台灣千分之三的人口，指揮中心煞有其事吊足民眾胃口，再由蘇貞昌搶先打下第一劑，彷彿就跟上了潮流。

可惜的是，一百分的宣傳，掩蓋不了殘酷現實。鳳梨出口澳洲，靠的是政府補貼數倍運費，得全民埋單；台帛旅遊泡泡比較像單行道，帛琉來客幾稀，對台灣旅遊業助益有限。至於這次AZ疫苗開打，除了副作用堪慮，打完這批，下批還不知在哪裡，「群體免疫」遙遙無期。

看到問題對症下藥，解決問題，是所有負責政府的基本態度。但民進黨政府碰到問題，思考的卻是政治第一，宣傳第一。「聊勝於無」宣傳術，看似政治藝術，其實只是政治騙術。（轉載自聯合報）

台灣 疫苗 澳洲

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