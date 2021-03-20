我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山2亞裔長者遇襲 善款近百萬 謝婆婆募得75萬

亞城按摩院華裔老闆娘來美15年 50歲生日前遇害

「農產國家隊」台農發5年虧6成 不受監督惹議

記者彭宣雅、陳熙文／台北20日電
台農發公司2016年風光成立，當時行政院長林全（中）也出席盛會，但成立五年績效不彰、資本虧損嚴重。(圖：農委會提供)
台農發公司2016年風光成立，當時行政院長林全（中）也出席盛會，但成立五年績效不彰、資本虧損嚴重。(圖：農委會提供)

中國大陸對台祭出鳳梨禁令，政院說要組「農產國家隊」，外界想到已成立近五年的台農發公司；不過台農發從2016年成立以來，原始資本額2.4億元台幣，下滑到去年淨值僅剩下9865萬元，虧損近六成，遭質疑財務不透明。立委直言，台農發大多由官股資金成立，營運績效不佳，應該向立法院報告，不能不受國會監督。

對此，台農發董事長洪忠修表示，外界批評台農發做不好是事實，他坦然面對，也不會迴避；不過農產品外銷不是件容易的事，除了持續開拓農產品外銷市場外，也正在精簡人事、招募新人，希望外界對於台農發公司能夠理性討論。農委會主委陳吉仲則說，今年絕對會損益兩平。

根據台農發財報，台農發過去三年營業收入分別為2787萬、5208萬、5499萬；但淨值卻從1.52億元，一路下滑到去年不到1億元。

立委曾銘宗表示，台農發號稱「農業國家隊」，就應該好好經營，為中華民國農產品找出路，確保農民權益，搞了半天，請來國際專業人員，最後不僅董事長走了，甚至虧掉將近58%的資本額，績效不彰已經快五年了，根本是有損國家顏面。

曾銘宗也提到，台農發主要的股東是台肥，台肥董事長是農委會派的，陳吉仲還兼任過台肥的董事長，但台農發卻不受國會監督，農委會還悍然拒絕提供資料；國家隊到底做了些什麼事情？財務都不能公開，「這到底算什麼國家隊？」

陳吉仲則說，台農發剛成立的時候，有要求不能和既有業者搶通路，也不准進口，只能出口，所以一開始營業有虧損，但洪忠修上任後，去年虧損就減少三分之一，去年賣了1000多公噸的農產品到世界各國，今年絕對會損益兩平。

中國

上一則

再扯分租同居…女綠委齊轟王定宇 范雲不同調

下一則

公投4案來勢洶洶 蘇貞昌：過或不過都依法辦理

延伸閱讀

藻礁公投70萬連署送中選會 民進黨內促戰 政院擬不提對案

藻礁公投70萬連署送中選會 民進黨內促戰 政院擬不提對案
陸推農林22條 陳吉仲嗆新瓶舊酒：假惠台真利中

陸推農林22條 陳吉仲嗆新瓶舊酒：假惠台真利中
農林22條措施 陳吉仲嗆新瓶舊酒「假惠台真利中」

農林22條措施 陳吉仲嗆新瓶舊酒「假惠台真利中」
花3億買農產堆肥 藍轟陳吉仲「三撒部長」

花3億買農產堆肥 藍轟陳吉仲「三撒部長」

熱門新聞

蘇花公路發生遊覽車自撞山壁再撞護欄，撞出一個大洞，死者大多坐在左後方第五排到第七排。 圖／消防局提供

台遊覽車自撞山壁釀6死 夫妻共赴黃泉好友同遊也遇死劫

2021-03-16 12:31
AZ疫苗過敏反應多，醫師提醒，過敏族接種後，記得在院觀察30分鐘無異狀再返家，回家也要多加留意身體是否出現變化。美聯社

過敏族注意 AZ疫苗過敏反應多三成 醫提醒打完別忘這事

2021-03-13 09:48
立委王定宇之前在臉書上傳為老婆李淑吟過生日的照片。(取材自臉書)

王定宇當年娶懷孕工讀生 結婚沒宴客理由曝光了…

2021-03-10 02:30
國民黨智庫副董事長連勝文。本報資料照片，記者龔盈全／攝影

連戰震怒推連勝文選黨主席?連辦:連勝文決定與父親無關

2021-03-15 11:38
台灣12日新增6例境外移入確定病例，其中案982於來台58天後確診，醫師認為，不能排除在台感染的可能性。圖為桃機入境旅客正接受檢疫。記者鄭超文／攝影

法籍男在台58天確診 醫：仍有本土感染可能性

2021-03-12 18:11
美國國務卿布林肯。(路透)

布林肯稱「台灣是國家」引熱議

2021-03-16 02:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
金山婆婆還擊匪徒成國際話題 兒子剛好路過現場

金山婆婆還擊匪徒成國際話題 兒子剛好路過現場
拜登搭空軍一號登階梯絆倒 白宮說他百分百沒事

拜登搭空軍一號登階梯絆倒 白宮說他百分百沒事
反亞裔推文惹怒 道歉沒用 Teen Vogue新總編辭職

反亞裔推文惹怒 道歉沒用 Teen Vogue新總編辭職
最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰

最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰
美中會談唇舌槍戰苦了翻譯 布林肯：該幫口譯員加薪

美中會談唇舌槍戰苦了翻譯 布林肯：該幫口譯員加薪