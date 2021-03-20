「農產國家隊」台農發5年虧6成 不受監督惹議

台農發公司2016年風光成立，當時行政院長林全（中）也出席盛會，但成立五年績效不彰、資本虧損嚴重。(圖：農委會提供)

中國 大陸對台祭出鳳梨禁令，政院說要組「農產國家隊」，外界想到已成立近五年的台農發公司；不過台農發從2016年成立以來，原始資本額2.4億元台幣，下滑到去年淨值僅剩下9865萬元，虧損近六成，遭質疑財務不透明。立委直言，台農發大多由官股資金成立，營運績效不佳，應該向立法院報告，不能不受國會監督。

對此，台農發董事長洪忠修表示，外界批評台農發做不好是事實，他坦然面對，也不會迴避；不過農產品外銷不是件容易的事，除了持續開拓農產品外銷市場外，也正在精簡人事、招募新人，希望外界對於台農發公司能夠理性討論。農委會主委陳吉仲則說，今年絕對會損益兩平。

根據台農發財報，台農發過去三年營業收入分別為2787萬、5208萬、5499萬；但淨值卻從1.52億元，一路下滑到去年不到1億元。

立委曾銘宗表示，台農發號稱「農業國家隊」，就應該好好經營，為中華民國農產品找出路，確保農民權益，搞了半天，請來國際專業人員，最後不僅董事長走了，甚至虧掉將近58%的資本額，績效不彰已經快五年了，根本是有損國家顏面。

曾銘宗也提到，台農發主要的股東是台肥，台肥董事長是農委會派的，陳吉仲還兼任過台肥的董事長，但台農發卻不受國會監督，農委會還悍然拒絕提供資料；國家隊到底做了些什麼事情？財務都不能公開，「這到底算什麼國家隊？」

陳吉仲則說，台農發剛成立的時候，有要求不能和既有業者搶通路，也不准進口，只能出口，所以一開始營業有虧損，但洪忠修上任後，去年虧損就減少三分之一，去年賣了1000多公噸的農產品到世界各國，今年絕對會損益兩平。