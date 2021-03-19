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新聞眼／藻礁公投藍避核四陷阱 轟綠轉移焦點

記者 李光儀
藻礁公投領銜人潘忠政呼籲政府展現誠意，提出離開大潭藻礁的替代方案。（記者陳正興／攝影）
藻礁公投領銜人潘忠政呼籲政府展現誠意，提出離開大潭藻礁的替代方案。（記者陳正興／攝影）

藻礁公投延燒，民進黨釋出核四議題，國民黨判斷是民進黨用來轉移公投焦點的煙霧彈，最怕「自走砲」掉入陷阱，讓民進黨「撿到槍」。

國民黨鎖定「修憲正名、廢鄉鎮市長選舉、農漁會幹部改為官派、轉型正義、國務機要費除罪和核能」，是民進黨最可能用來轉移公投焦點的六大議題。近來促轉會提案要恢復受難者權利、發放補償金，還可能對國民黨不交檔案一事開罰，行政院長蘇貞昌也宣示支持促轉會延任，讓轉型正義的話題一波接一波。

不過，民進黨一手大舉轉型正義大旗，另一手卻要修會計法，幫前總統陳水扁的國務機要費案解套，對社會大眾恐難自圓其說。

最近民進黨立委鄭運鵬提出修改地方制度法，擬將鄉鎮市長改為官派，以及若干綠營人士在黨內提議取消基層農漁會選舉，理事長和總幹事改由官派的主張，國民黨也研判是為了轉移焦點。

國民黨人士表示，核四是民進黨最喜歡消費的議題，近來也陸續丟了「重啟核四找中國廠商承接」、「核四遷移到台中」、「新北市長侯友宜接不接受核四重啟」等話題，正是要誘使國民黨掉入「核四陷阱」。藍營除了澄清之外，在戰術上，國民黨並不會加入核四混戰。

明知綠營挖陷阱請君入甕，但前總統馬英九談「重啟核四」又惹爭議，畢竟馬主政時封存核四，如今馬又跳出來支持重啟，無疑成為民進黨箭靶，也是國民黨要避免的自走砲效應。

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