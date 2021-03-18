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主委楊翠長期被架空…促轉會一團亂 綠營有人喊關門算了

記者蔡晉宇／台北18日電
促轉會曾爆出「東廠」風波，如今是否再延任又惹爭議。有綠營人士表示，促轉會當今內部狀況，可用「一團亂」來形容。（本報資料照片）
促轉會曾爆出「東廠」風波，如今是否再延任又惹爭議。有綠營人士表示，促轉會當今內部狀況，可用「一團亂」來形容。（本報資料照片）

促轉會延任一年5月底屆滿，「民間真促會」昨天高分貝質疑促轉會「為延任而延任」，在綠營內引發不少討論。綠營人士表示，促轉會當今內部狀況可用「一團亂」來形容，2月時主委楊翠長期被副主委葉虹靈架空一事檯面化，即驚動綠營高層；除了內訌外，促轉會工作任務編組也已不切實際，面臨組織再造。更嚴重的問題是，許多人力都已轉往監察院人權會服務，促轉會形同空殼。

民間真促會放砲，早非頭一遭。今年2月底，陳翠蓮、陳嘉銘等被視為親綠的學者，就出面表態反對促轉會「再延任」。由於發難者的政治光譜都被歸類本土陣營，在學界也頗具名望，因此，這一論調出現，民進黨高層也高度關注。

綠營人士表示，經溝通之後才得知，促轉會內部權力長期有矛盾，楊翠空有促轉的理想，實踐上卻處處受葉虹靈掣肘，然而葉所推動的轉型正義方向，並不符合學者專家們期待，也與政治受難者期待不符，且會內工作重點分配不均，導致連本土派都爆雜音。

一位長期參與促轉議題的綠營人士表示，在主委楊翠擘畫的促轉藍圖無法實踐的尷尬情況下，也間接影響了促轉會委員的內部向心力，促轉會若要像現在這樣各做各的事，毫無章法，「乾脆關門算了，再延長也沒意義」。

綠營人士指出，促轉會面對的問題是內外交迫，不僅本土陣營內訌，政治受難者也跳腳。例如，過年前台教會與促轉會舉辦轉型正義研討會，邀請眾多政治受難者、遺眷到場，當天即有許多政治受難者當面向楊翠嗆聲，表示促轉會沒能達到預期成果，答應爭取的補償也沒做到；甚至因有政治受難者欲發言被制止，當場表達「政治受難者為什麼不能給建言，促轉會有這麼大嗎」等意見。

據了解，促轉會目前有四個工作小組，包括「還原歷史真相組」、「威權象徵處理組」、「平復司法不法組」和「重建社會信任組」，當中有數個小組目前進度緩慢，有些甚至近期才開始協商未來工作。有綠營人士形容，促轉會根本看準了蔡政府一定要讓促轉會再延長，以致訂定的工作計畫不切實際。

另有消息指出，綠營高層曾想過讓促轉會關門，後續業務交給監察院「國家人權委員會」接手，但人權委員會去年職權行使法未通過，目前處於自身難保的階段，這部分縱使會是未來考量之一，但時程上也不是短時間可辦到。

民進黨

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