又見雙標 魏揚攻占政院無罪 庶民噴漆NCC被辦到底

田姓男子不滿NCC不給中天新聞台換照，去年11月19日到NCC朝旗幟噴漆，高喊「NCC是綠色恐怖」，遭移送法辦。（翻攝照片）

台北市一名田姓男子，不滿國家通訊傳播委員會(NCC)不予中天換照，去年11月19日持噴漆前往NCC，朝著NCC旗幟狂噴，當場被捕遭檢方提起公訴。台北地方法院17日開庭，田男引用最高法院攻占行政院案的判決，強調是為抗議NCC侵害言論自由，和魏揚等人一樣是在行使「公民不服從」的抵抗權，不構成犯罪。庭末，法官諭知候核辦。

本報系聯合報報導，為抗議NCC駁回中天新聞台換發執照申請，前新聞局長鍾琴與「公民監督平台」去年11月19日號召群眾到NCC前陳情抗議，過程中還撕毀民進黨 黨旗。

檢警指控，田姓男子當天兩度致電台大新研所辦公室，由林姓行政人員接聽電話後，田在電話中揚言將對新研所的人不利，恫稱將採取行動，叫其他人快跑，同一天稍晚，田前往NCC扯旗幟並噴漆，轄區員警獲報立即前往勸阻，但田男無視員警勸說，繼續拿噴漆狂噴旗幟，連員警也遭受波及。

台北中國 時報報導，田男說，NCC撤銷中天新聞台執照，違反憲法保障的言論自由，他為了對NCC違法亂紀的行為表示抗議，才會將其旗幟降下並噴漆，他並引用最高法院撤銷魏揚有罪的判決理由，稱自己和魏揚等人一樣，行使公民抵抗權。

法官表示，由於田否認犯罪不適用簡易程序，將移到一般程序由三名法官組合議庭審理。但田男說，不想再忍受漫長的訴訟，打算認罪換取緩刑宣告，法官說，緩刑要經檢察官同意，全案候核辦。

據報導，法界人士表示，太陽花學運人士闖進行政院破壞公物，卻獲政院撤告，不追究毀損等刑責，一名素人只因不滿中天遭撤照，情緒激動下到NCC噴漆抗議卻遭司法追究，政府雙重標準下，人民何其無辜。