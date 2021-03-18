我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億1303萬劑疫苗 28.5%成人接種

金山華裔婆婆遇襲 奮起反擊打傷白人嫌犯

又見雙標 魏揚攻占政院無罪 庶民噴漆NCC被辦到底

台灣新聞組／台北18日電
田姓男子不滿NCC不給中天新聞台換照，去年11月19日到NCC朝旗幟噴漆，高喊「NCC是綠色恐怖」，遭移送法辦。（翻攝照片）
田姓男子不滿NCC不給中天新聞台換照，去年11月19日到NCC朝旗幟噴漆，高喊「NCC是綠色恐怖」，遭移送法辦。（翻攝照片）

台北市一名田姓男子，不滿國家通訊傳播委員會(NCC)不予中天換照，去年11月19日持噴漆前往NCC，朝著NCC旗幟狂噴，當場被捕遭檢方提起公訴。台北地方法院17日開庭，田男引用最高法院攻占行政院案的判決，強調是為抗議NCC侵害言論自由，和魏揚等人一樣是在行使「公民不服從」的抵抗權，不構成犯罪。庭末，法官諭知候核辦。

本報系聯合報報導，為抗議NCC駁回中天新聞台換發執照申請，前新聞局長鍾琴與「公民監督平台」去年11月19日號召群眾到NCC前陳情抗議，過程中還撕毀民進黨黨旗。

檢警指控，田姓男子當天兩度致電台大新研所辦公室，由林姓行政人員接聽電話後，田在電話中揚言將對新研所的人不利，恫稱將採取行動，叫其他人快跑，同一天稍晚，田前往NCC扯旗幟並噴漆，轄區員警獲報立即前往勸阻，但田男無視員警勸說，繼續拿噴漆狂噴旗幟，連員警也遭受波及。

台北中國時報報導，田男說，NCC撤銷中天新聞台執照，違反憲法保障的言論自由，他為了對NCC違法亂紀的行為表示抗議，才會將其旗幟降下並噴漆，他並引用最高法院撤銷魏揚有罪的判決理由，稱自己和魏揚等人一樣，行使公民抵抗權。

法官表示，由於田否認犯罪不適用簡易程序，將移到一般程序由三名法官組合議庭審理。但田男說，不想再忍受漫長的訴訟，打算認罪換取緩刑宣告，法官說，緩刑要經檢察官同意，全案候核辦。

據報導，法界人士表示，太陽花學運人士闖進行政院破壞公物，卻獲政院撤告，不追究毀損等刑責，一名素人只因不滿中天遭撤照，情緒激動下到NCC噴漆抗議卻遭司法追究，政府雙重標準下，人民何其無辜。

中國 民進黨

上一則

促轉會再延任 民間真促會轟萬年機關 淪執政籌碼

下一則

轉讓疫苗給巴拉圭? 外交部：只是金援協助購買

延伸閱讀

黑白集／護航華視、王定宇 NCC臉也不要了

黑白集／護航華視、王定宇 NCC臉也不要了
王定宇緋聞綠媒噤聲 洪秀柱嗆NCC選擇性沉默裝聾作啞

王定宇緋聞綠媒噤聲 洪秀柱嗆NCC選擇性沉默裝聾作啞
任國民黨中評委違廣電法？ 趙少康：黨政軍才應退出NCC

任國民黨中評委違廣電法？ 趙少康：黨政軍才應退出NCC
新聞評論／太陽花案發回更審 假造權真表忠 最高院厲害了

新聞評論／太陽花案發回更審 假造權真表忠 最高院厲害了

熱門新聞

立委王定宇之前在臉書上傳為老婆李淑吟過生日的照片。(取材自臉書)

王定宇當年娶懷孕工讀生 結婚沒宴客理由曝光了…

2021-03-10 02:30
蘇花公路發生遊覽車自撞山壁再撞護欄，撞出一個大洞，死者大多坐在左後方第五排到第七排。 圖／消防局提供

台遊覽車自撞山壁釀6死 夫妻共赴黃泉好友同遊也遇死劫

2021-03-16 12:31
AZ疫苗過敏反應多，醫師提醒，過敏族接種後，記得在院觀察30分鐘無異狀再返家，回家也要多加留意身體是否出現變化。美聯社

過敏族注意 AZ疫苗過敏反應多三成 醫提醒打完別忘這事

2021-03-13 09:48
國民黨智庫副董事長連勝文。本報資料照片，記者龔盈全／攝影

連戰震怒推連勝文選黨主席?連辦:連勝文決定與父親無關

2021-03-15 11:38
台灣12日新增6例境外移入確定病例，其中案982於來台58天後確診，醫師認為，不能排除在台感染的可能性。圖為桃機入境旅客正接受檢疫。記者鄭超文／攝影

法籍男在台58天確診 醫：仍有本土感染可能性

2021-03-12 18:11
台灣食藥署3日公布首批AZ疫苗開箱畫面。(中央社)

台灣疫苗3階段開打 逾65歲6月接種

2021-03-10 16:39

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
2華女喪命 亞特蘭大按摩院8死槍案 嫌犯為性癮殺人

2華女喪命 亞特蘭大按摩院8死槍案 嫌犯為性癮殺人

按摩業的性趣 亞城槍案轟出「不能說的秘密」

按摩業的性趣 亞城槍案轟出「不能說的秘密」
亞特蘭大市長：按摩店槍手原本還要去佛州作案

亞特蘭大市長：按摩店槍手原本還要去佛州作案
金山華裔婆婆遇襲 奮起反擊打傷白人嫌犯

金山華裔婆婆遇襲 奮起反擊打傷白人嫌犯
父母指認兒子犯案 亞特蘭大槍手被控8項謀殺罪

父母指認兒子犯案 亞特蘭大槍手被控8項謀殺罪