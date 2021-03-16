天然氣站移麥寮？雲林縣長帶頭反彈 府：不是三接備案

立法院衛環委員會15日會勘觀塘工業區、大潭藻礁，立委、官員和環團現場脣槍舌劍，沒有交集和具體結果，藻礁保育爭論仍是原地踏步。(記者蘇健忠／攝影)

第三天然氣 接收站傳出將轉移到雲林麥寮港南側，隨即引起當地反彈；麥寮鄉長蔡長昆和縣議員昨天先後拜會雲林縣長張麗善，異口同聲表達反對麥寮興建天然氣接收站的立場；張麗善說，天然氣接收站恐增加安全風險，縣府必須善盡保護縣民生命財產安全的責任，呼籲中央政府能有長遠的規畫。

地方浮現反對聲浪，總統府發言人張惇涵昨天表示，基於「距離太遠、工程難度高、無法解決南電北送、時程來不及」四個原因，「麥寮電廠並非三接的替代方案，也不是三接的備案」。

府方：均衡北中南發電占比

張惇涵說，「增氣、減煤、非核、綠能 」是政府推動能源轉型的重要方向，台塑若願意推動麥寮燃煤火力發電廠轉型為天然氣發電廠，可持續維持供電穩定，並可均衡北中南發電占比。

行政院發言人羅秉成說，麥寮電廠若能增設燃氣機組丶興建天然氣接收站，固可加速中南部減少燃煤腳步，達到整體「增氣減煤」的政策目標，但因距離大潭電廠過遠，「這不是、也不會成為第三接收站的替代方案或備案」。

由於地方擔心麥寮的生態發展與安全，紛紛對設立天然氣接受站表達反對的態度。雲林縣議員林建鴻等人指出，天然氣若氣爆十分可怕，也不利麥寮港發展為商港。

張麗善表示，縣府與民意站在一起，支持「護藻礁 」、「反空汙」，六輕若要在雲林麥寮建三接，必須再增加180公里管線，雲林已擁有亞洲最大石化區、超過3000個儲槽，儲槽本身就已是高風險，如再增加天然氣接收站，萬一造成氣爆，會不會增加安全和成本風險？

雲林縣府環保局長張喬維說，六輕從2003年至2020年共發生57次工安事故，若興建天然氣接收站的輸送管線，須穿越公用碼頭，輸送距離長達近4公里，加上天然氣接收站海水取水口位置，規畫在現有南防波堤外側，勢將破堤並須把取水口遷至外海，工程浩大且危險性高，同樣會影響生態。