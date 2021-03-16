綠委批「踩藻礁」 藍嗆雙標：蔡英文也踩過

鄭運鵬指責藍委以保護為名卻踩進藻礁，陳玉珍PO蔡英文舊照反擊。(取材自臉書)

國民黨 籍衛環委員會召委陳玉珍昨與朝野21位立委前往考察桃園大潭藻礁 ，民進黨 立委鄭運鵬晚間在臉書抨擊國民黨立委以保護為名，卻踩進去礁岸。國民黨團隨即反擊，如果這位桃園在地立委曾經關心過藻礁，就知道藻礁是不會被「踩」壞，但三接站工程絕對是滅絕藻礁的生態浩劫。

陳玉珍指出，她在出發考察前一天就打致電詢問珍愛藻礁公投發起人潘忠政，實地考察的時候，是不是可以踩在藻礁上？潘忠政表示「可以」。

地球公民基金會副執行長蔡中岳說，藻礁是一個生態系統，不會一踩就死掉；藻礁公投總部發言人陳逸樺則表示，站在礁岸上觀察藻礁，與蓋三接的傷害根本無法相提並論。

陳玉珍也質疑，蔡英文總統2013年也有踩在藻礁上的照片，「請鄭運鵬也大力譴責一下蔡總統吧！」她也說，奉勸鄭運鵬委員，多花一點心思在如何保育這塊土地上，少花一點心思抹黑不同黨派的同仁。

藍委林奕華也說，除了民進黨立委蘇巧慧等人在現場，中油高層跟經濟部次長曾文生也都在，「請民進黨不要再轉移焦點，認真守護藻礁，或大家公開就爭點來辯論，討論議題很難嗎？」

國民黨團說，正當各黨團立委現地會勘了解藻礁生態，卻有一位在地綠委忙著打卡黑國民黨立委會踩壞藻礁，他眼中只有國民黨，一生只監督國民黨，不監督政府，「蔡英文2013年也穿著皮鞋踩過，高喊藻礁永存，現在大規模開發破壞藻礁，他怎麼不關心？雙標無所不在！」