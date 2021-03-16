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綠委批「踩藻礁」 藍嗆雙標：蔡英文也踩過

記者鄭媁／台北16日電
鄭運鵬指責藍委以保護為名卻踩進藻礁，陳玉珍PO蔡英文舊照反擊。(取材自臉書)
鄭運鵬指責藍委以保護為名卻踩進藻礁，陳玉珍PO蔡英文舊照反擊。(取材自臉書)

國民黨籍衛環委員會召委陳玉珍昨與朝野21位立委前往考察桃園大潭藻礁民進黨立委鄭運鵬晚間在臉書抨擊國民黨立委以保護為名，卻踩進去礁岸。國民黨團隨即反擊，如果這位桃園在地立委曾經關心過藻礁，就知道藻礁是不會被「踩」壞，但三接站工程絕對是滅絕藻礁的生態浩劫。

陳玉珍指出，她在出發考察前一天就打致電詢問珍愛藻礁公投發起人潘忠政，實地考察的時候，是不是可以踩在藻礁上？潘忠政表示「可以」。

地球公民基金會副執行長蔡中岳說，藻礁是一個生態系統，不會一踩就死掉；藻礁公投總部發言人陳逸樺則表示，站在礁岸上觀察藻礁，與蓋三接的傷害根本無法相提並論。

陳玉珍也質疑，蔡英文總統2013年也有踩在藻礁上的照片，「請鄭運鵬也大力譴責一下蔡總統吧！」她也說，奉勸鄭運鵬委員，多花一點心思在如何保育這塊土地上，少花一點心思抹黑不同黨派的同仁。

藍委林奕華也說，除了民進黨立委蘇巧慧等人在現場，中油高層跟經濟部次長曾文生也都在，「請民進黨不要再轉移焦點，認真守護藻礁，或大家公開就爭點來辯論，討論議題很難嗎？」

國民黨團說，正當各黨團立委現地會勘了解藻礁生態，卻有一位在地綠委忙著打卡黑國民黨立委會踩壞藻礁，他眼中只有國民黨，一生只監督國民黨，不監督政府，「蔡英文2013年也穿著皮鞋踩過，高喊藻礁永存，現在大規模開發破壞藻礁，他怎麼不關心？雙標無所不在！」

藍委林奕華說，除了民進黨立委蘇巧慧等人在現場，中油高層跟經濟部次長曾文生也都在。...
藍委林奕華說，除了民進黨立委蘇巧慧等人在現場，中油高層跟經濟部次長曾文生也都在。(取材自臉書)

藻礁 國民黨 民進黨

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