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王定宇同居門以拖待變？今Po兜風畫面 網友揶揄

記者修瑞瑩／台南14日電
立委王定宇的臉書14日po出一段兜風的錄影，引發網友好奇。(取材自臉書)
立委王定宇的臉書14日po出一段兜風的錄影，引發網友好奇。(取材自臉書)

民進黨立委王定宇與黨發言人顏若芳爆出「同居門」風波，兩人近日都神隱，與媒體大玩捉迷藏，傳出是高層指示，打算以拖待變，拖過這個風波再重新出發。

目前傳出的消息是因為媒體跟拍並沒有拍到兩人親密互動，只有拍到王定宇多次出入顏的住處，顏若芳還幫王定宇買早餐，因此兩人打算「打死不承認」，比照福原愛的模式，福原愛之前在日本被跟拍到與帥哥進出飯店與住處，但是福原愛至今否認出軌。

王定宇在出事後，臉書受到極大關注，由於他之前臉書打卡的習慣，媒體也就跟著他的打卡想要追訪他，但是都撲空，有傳聞他下週將會出席立法院的委員會議，預料又將引發一波媒體追逐戰。

王定宇今天照例在臉書上打卡，還Po出一段開車錄影的畫面，內容是在他的台南選區當中，他在臉書上表示這段路風景優美，大家可以來兜兜風，但是也遭到網友揶揄「不可能一邊開車一邊錄影，委員你旁邊坐的是誰呀」、「人家房租算得這麼便宜還附早餐，你要有空帶顏小姐下來逛逛」

王定宇今天臉書還Po出熱門的藻礁議題，果然引發網友熱烈討論，雖然還是有網友留言「老王，今晚睡哪？」「記得你老婆這十幾年對你的好，記得你還有家人小孩，記得常回家，不要流連台北大同區！！」「委員果然前瞻技術成熟，已經實施用愛發電了」，不過且比起前幾天同居門事件洗版，多數的留言還是在討論藻礁的問題，網友的關切熱度似乎已經下降。

立委王定宇的臉書14日po出一段兜風的錄影，引發網友好奇。(取材自臉書)
立委王定宇的臉書14日po出一段兜風的錄影，引發網友好奇。(取材自臉書)

臉書 福原愛 藻礁

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