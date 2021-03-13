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孫中山恐從台灣課本消失？學生不知道他是國父

台灣新聞組╱台北13日電
高中歷史第二冊大翻修，孫中山不再用「國父」尊稱，而直稱孫中山。圖左為新課本，圖右為舊課本。(本報資料照片)
高中歷史第二冊大翻修，孫中山不再用「國父」尊稱，而直稱孫中山。圖左為新課本，圖右為舊課本。(本報資料照片)

昨天是國父孫中山先生逝世96周年紀念日，前總統馬英九在臉書緬懷「我輩勿忘國父爭取民主自由的精神」；學者表示，20幾年來教科書中孫中山的事蹟從過去專章專節討論，到現在聊備一格，難保未來「孫中山」三字會從歷史課本徹底消失。

中國時報報導，教科書中「孫中山形象」以李登輝時期的「認識台灣」為分水嶺，嘉義大學歷史系教授、新三自運動召集人吳昆財表示，過去國立編譯館版本有專章或專節、很大篇幅介紹孫中山其人及他和中華民國的關係，有很崇高地位。

但「認識台灣」之後，開始有教科書不稱「國父」而改稱「孫中山先生」，這幾年的教科書乾脆直呼「孫中山」。降低尊稱至少還不脫歷史的範圍，但現在教科書連孫中山的事蹟都很少。吳昆財說，他手上108課綱龍騰版只有一兩處談到孫中山，即民初政局孫中山讓位，以及孫中山反對內閣制、主張總統制。「歷史非常重要的是以『人』為概念，過去以孫中山為中心，現在教科書裡孫中山卻聊備一格了。」

吳昆財說，現在的學生也不知道孫中山是國父了；教科書談民國的挑戰，沒談孫中山領導的革命團體，1912年中華民國的建立也沒有跟孫中山連在一起，「去中國化」、「去孫中山化」，把孫中山當作外國人。

吳昆財說，教科書改變用語，也許枝微末節，但也含有春秋大義。令人憂心的是，未來教科書中的孫中山，會不會像孫悟空和唐三藏西天取經卻取回無字天書，「孫中山」三字從歷史課本徹底消失。

本報系聯合報報導，適逢逝世紀念日，馬英九表示，國民黨當前遭遇挫折，面臨艱鉅挑戰，「我輩勿忘國父爭取民主自由的精神」，應牢記孫所說「國家之本，在於人民」，奮力抵抗威權，贏回中華民國，必定有志竟成。

馬英九說，孫中山成立興中會18年後，建立了中華民國，孫過世18年後，生前念茲在茲的不平等條約也遭到廢除，這證明了「事在人為、有志竟成」。

馬英九 台灣 中國

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