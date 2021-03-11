王定宇稱8000元租房 國民黨酸青銀共居「含稅嗎」？

民進黨立委王定宇與黨中央發言人顏若芳爆出同居疑雲，國民黨立法院黨團書記長鄭麗文（中）揶揄，民進黨政府的居住正義，有沒有「含稅」？（記者潘俊宏／攝影）

民進黨 立委王定宇與黨中央發言人顏若芳被「鏡週刊」爆料同居疑雲，國民黨 立法院黨團昨揶揄說，此事凸顯民進黨政府推動「居住正義」說一套、做一套，兩人還為「青銀共居」做了最壞示範，讓年輕人相對剝奪感更深。

國民黨團書記長鄭麗文昨拿出顏若芳住宅房子格局圖說，顏的屋況新，又在捷運站附近，還附裝潢家電，「含早餐與交通接送」，月租至少2萬5000元台幣（約875美元）；以顏若芳這樣的房間，大概也只有立委能以月租8000元台幣租得到，她一語雙關說，不知租金有沒有「含稅」？

平常在社群媒體 活躍的王定宇，一早就會貼「早安圖」，但這兩天宛若人間蒸發；昨晚7時左右才在臉書發文表示，身為立法院人權會長，下午4時參與國際視訊會議，與立委王婉諭、范雲、陳柏惟等人，和在英國的「全球馬格尼茨基人權問責法」國際推動者Bill Browder開會，主題與疑似婚外情風波完全無關。

網友留言正反意見都有，有人說「加油」，但也有網友問，「妻子太太的基本人權呢 」、「房租8000很便宜」、「請問還有房間分租嗎」？

民進黨昨天中常會未循例開放所有媒體到會議室拍攝，僅在記者室同步轉播，顏若芳、王定宇皆缺席，雖然中常委都絕口不提，但中常會瀰漫詭異氣氛。