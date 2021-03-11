周刊跟拍王定宇意外拍到顏若芳 名嘴：原目標是另一人

民進黨立委王定宇（圖）遭周刊拍到與民進黨美女發言人顏若芳疑同居，名嘴卻爆料周刊原先的目標人物是「另一人」。（本報資料照片）

民進黨 立委王定宇與民進黨美女發言人顏若芳被《鏡週刊》爆出同居疑雲，當事人接連澄清僅是房東 房客關係，連男方岳母都出面說「不可能」。不過，名嘴許聖梅上節目爆料，當初周刊跟拍王定宇，其實原先目標人物是「另一人」，沒想到卻拍到顏若芳，透露背後似乎還有更大引爆點。

許聖梅9日在TVBS節目《國民大會》聲稱，有消息人士向她表示《鏡週刊》從去年11月就開始跟拍王定宇，王頻繁進出顏若芳住處，連妻子生日當晚都在這夜宿，其實週刊原本只目標王定宇私生活，拍到顏若芳同進出全是意外。

許聖梅語帶酸意的說，王定宇住在這，有美女買好早餐、開車接送，另外，顏若芳常在王定宇臉書上留言稱讚「好崇拜你」，並強調兩人進出住處時，都會左顧右盼，似是介意被人發現。

「我不方便很清楚的講」，許聖梅欲言又止，只願意透露跟別的事件有關，週刊原目標只是王定宇和「另一人」，不是為了選舉，而是王定宇的「個人隱私 」，不完全是婚姻感情，「我只能說未完待續，後面還有很多很精采的事情」。

王定宇9日透過簡訊回應媒體，就是房東、房客的關係，在台北租個可以休息的地方，使用率也還好，也不過才開始租了幾個月，他妻子也知道這事，就是遇到顏主任，偶爾順道載一程，記者相片全部沒有親密互動，還能編故事，真的是想太多。