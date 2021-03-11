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憂心缺電危機 工商團體呼籲「重啟核電」

台灣新聞組／台北11日電
工商協進會理事長林伯豐認為藻礁公投若過關，台灣會面臨缺電危機，呼籲政府重新思考核電。(記者鍾維軒／攝影)
工商協進會理事長林伯豐認為藻礁公投若過關，台灣會面臨缺電危機，呼籲政府重新思考核電。(記者鍾維軒／攝影)

工商協進會昨天舉辦開「第25屆第12次理監事聯席會議」，理事長林伯豐致詞時表示，工商團體關注藻礁公投議題，擔心若公投過了，台灣將面臨缺電危機，呼籲政府超前部署，重新思考核能發電。

工商團體相當關注藻礁公投，林伯豐認為，藻礁公投即將成案，若公投通過，台灣將面臨缺電危機，政府務必超前布署，公布最新「全台電力資源供需報告」，預先擬訂符合減碳時程之備用能源政策。林伯豐認為，全世界都在減碳，政府鼓勵使用用電大戶至少使用10%綠電，「我們也支持」，不過當增氣減煤遇到困難時，政府應重新考慮核電。

林伯豐也期盼政府協助企業把握契機，儘速回復營運正軌，像是台灣多數水庫見底，建請政府趁此機會加強水庫清淤，並強化農業用水管線化，以及水資源的支援調度。

對此經濟部做出回應，表示穩定供電、減汙減煤、保護藻礁，都是重要價值，希望能夠兼顧共贏。

經濟部進一步指出，但在核廢料難以處理的限制下，核電無法成為選項。第三接收站的興建，是為了增加天然氣發電，減少中南部空污，因此經濟部不斷向社會溝通說明並爭取支持，希望能夠在兩種環保價值之間取得平衡。

公投 藻礁 台灣

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