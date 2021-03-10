我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1400元紓困金月底前進帳 正在讀大學的子女也可拿

美23.9%成人已接種疫苗 德州破270萬確診

一怒為紅「顏」 王定宇曾嗆辭中常委

台灣新聞組╱台北10日電
已婚民進黨立委王定宇被爆出與民進黨發言人顏若芳同居，引起軒然大波。圖為立委王定宇（右二）先前陪同參選台北市議員黨內初選的顏若芳（右一）掃街拜派票。(取材自臉書)
已婚民進黨立委王定宇被爆出與民進黨發言人顏若芳同居，引起軒然大波。圖為立委王定宇（右二）先前陪同參選台北市議員黨內初選的顏若芳（右一）掃街拜派票。(取材自臉書)

民進黨立委王定宇與民進黨發言人顏若芳雖同屬「湧言會（海派）」，平時公開互動不多，但前年8月中常會，王定宇不滿黨中央人事淪為「小圈圈決策」，當場嗆聲辭去中常委；知情人士指出，當時王定宇就是為了顏若芳黨務主管職務遭異動，不惜對時任秘書長羅文嘉開砲。

2019年8月14日，王定宇突然在會中請辭中常委，並批評黨中央的人事及決策不應該限於小圈圈，隨後拂袖離開中常會。據悉，當時正值民進黨總統初選剛落幕，羅文嘉調整黨內組織，使原任青年部主任的顏若芳離職。隨後由羅文嘉引薦的原社團部主任吳濬彥接青年部主任，網路部專員薛呈懿接任青年部副主任，兩人也兼任發言人，茶壺風暴因此爆發。不過，時任民進黨主席卓榮泰後來又將顏若芳找回黨中央擔任主席室特助，希望淡化黨內紛爭。

顏若芳曾是民進黨台北市議員簡余晏助理，簡2014年交棒給顏，當年顏獲得選區第二高票當選，並以29歲成為最年輕北市議員，兩人日後卻因故鬧翻。

據指出，顏若芳曾在臉書提及，她大學三年級初踏入政治圈就認識王定宇，顯示兩人結識已早。簡余晏2014年交棒給顏若芳，簡2018卻改挺新人陳怡君，簡陳合體看板處處可見；顏當時獲海派支持，王定宇還曾到服務處助選顏若芳，但顏最後以235票之差連任失利。

地方人士指出，原本顏若芳2022年還想角逐中山大同區議員，但如今爆出同居風波後，形象已受損，復出之路恐有難度。

民進黨 風暴 臉書

上一則

林毅夫：兩岸合則兩利 合作台得利大於陸

下一則

網軍圍攻藻礁公投 反萊豬醫師蘇偉碩批綠「章魚策略」

延伸閱讀

綠白合擊 召委綠8藍7白1席 經濟、衛環將成主戰場

綠白合擊 召委綠8藍7白1席 經濟、衛環將成主戰場
綠委王定宇爆同居美女發言人 「是分租，太太也知道」

綠委王定宇爆同居美女發言人 「是分租，太太也知道」
黑白集／民進黨找「叛徒」勸降「戰友」 未必有用

黑白集／民進黨找「叛徒」勸降「戰友」 未必有用
綠委外遇發言人？顏若芳：與王定宇分租像學生宿舍

綠委外遇發言人？顏若芳：與王定宇分租像學生宿舍

熱門新聞

韓國瑜(左起)一家三口李佳芬、韓冰出席白嘉莉(左二)的生日宴。取材自臉書

韓國瑜、韓冰近照曝光 網驚：他現在變這樣？

2021-03-02 07:20
台灣新鮮鳳梨出口美國，檢驗程序繁雜，美國市場上的鳳梨，多是佛州出產，或是從中南美地區進口。(記者曹健／攝影)

認購台灣鳳梨卻進不了美國 僑界批大內宣

2021-03-03 02:30
福原愛(右)與江宏傑先前頻在媒體前秀恩愛。(本報資料照片)

台日乒乓愛侶婚變 福原愛疑外遇 江宏傑被控怪物家族

2021-03-04 15:50
農業金庫5日和世界台灣商會聯合總會共同舉辦「把台灣鳳梨推向國際市場」記者會，盼透過「農金安心ＧＯ」農漁產品產銷媒合服務平台，協助將鳳梨等產品銷售到全球。記者余承翰／攝影

不怕運費貴 台灣2噸鳳梨銷澳洲

2021-03-05 14:10
AIT挺台灣鳳梨，處長酈英傑的辦公桌上有三顆鳳梨。圖/取自AIT臉書

「往後許多天都要鳳梨」 AIT館內外擺滿鳳梨挺台

2021-03-02 13:05
食藥署3日公布首批AZ疫苗開箱畫面。(中央社)

台擬比照美 打完疫苗領證明小卡 供出入境使用

2021-03-04 20:04

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
眾院表決通過後 紓困支票何時能領到？

眾院表決通過後 紓困支票何時能領到？
女王打破沉默 為哈利梅根經歷難過 將處理種族問題

女王打破沉默 為哈利梅根經歷難過 將處理種族問題
眾院拚9日通過！1400元紓困金最快本周內存入戶頭

眾院拚9日通過！1400元紓困金最快本周內存入戶頭
拜登愛犬咬傷白宮維安人員！「美國第一狗」被送回老家

拜登愛犬咬傷白宮維安人員！「美國第一狗」被送回老家
遭乘客故意咳嗽、扯口罩 Uber司機說身為亞裔遭歧視

遭乘客故意咳嗽、扯口罩 Uber司機說身為亞裔遭歧視