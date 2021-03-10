一怒為紅「顏」 王定宇曾嗆辭中常委

已婚民進黨立委王定宇被爆出與民進黨發言人顏若芳同居，引起軒然大波。圖為立委王定宇（右二）先前陪同參選台北市議員黨內初選的顏若芳（右一）掃街拜派票。(取材自臉書)

民進黨 立委王定宇與民進黨發言人顏若芳雖同屬「湧言會（海派）」，平時公開互動不多，但前年8月中常會，王定宇不滿黨中央人事淪為「小圈圈決策」，當場嗆聲辭去中常委；知情人士指出，當時王定宇就是為了顏若芳黨務主管職務遭異動，不惜對時任秘書長羅文嘉開砲。

2019年8月14日，王定宇突然在會中請辭中常委，並批評黨中央的人事及決策不應該限於小圈圈，隨後拂袖離開中常會。據悉，當時正值民進黨總統初選剛落幕，羅文嘉調整黨內組織，使原任青年部主任的顏若芳離職。隨後由羅文嘉引薦的原社團部主任吳濬彥接青年部主任，網路部專員薛呈懿接任青年部副主任，兩人也兼任發言人，茶壺風暴 因此爆發。不過，時任民進黨主席卓榮泰後來又將顏若芳找回黨中央擔任主席室特助，希望淡化黨內紛爭。

顏若芳曾是民進黨台北市議員簡余晏助理，簡2014年交棒給顏，當年顏獲得選區第二高票當選，並以29歲成為最年輕北市議員，兩人日後卻因故鬧翻。

據指出，顏若芳曾在臉書 提及，她大學三年級初踏入政治圈就認識王定宇，顯示兩人結識已早。簡余晏2014年交棒給顏若芳，簡2018卻改挺新人陳怡君，簡陳合體看板處處可見；顏當時獲海派支持，王定宇還曾到服務處助選顏若芳，但顏最後以235票之差連任失利。

地方人士指出，原本顏若芳2022年還想角逐中山大同區議員，但如今爆出同居風波後，形象已受損，復出之路恐有難度。