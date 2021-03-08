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環團百場記者會不理 火燒屁股才喊溝通

記者 吳姿賢
藻礁公投領銜人潘忠政。（記者朱冠諭／攝影）
藻礁公投領銜人潘忠政。（記者朱冠諭／攝影）

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政在2016年11月23日舉辦首場搶救大潭藻礁記者會，至今超過120多場，四年多來都是蔡政府執政，但從中油、經濟部到總統府卻總敷衍了事，最終激起民怨、火燒屁股才急喊溝通，作繭自縛早已錯失對話契機。

潘忠政多年來為藻礁奔走，去年6月蔡總統承諾成立對話平台，由農委會主委陳吉仲主持溝通會議，潘忠政還驚喜說藻礁保育總算「露出曙光」，雙方開了幾次籌備會議，但農委會後來以忙萊豬為由延遲類聽證會，自此無消無息。

環團心灰意冷之下，去年底只好發動公投連署，但也沒打算跟蔡政府撕破臉，1月仍追問類聽證會進度，當時公投氣氛冷清、成案希望渺茫，總統府乾脆答覆，既然已進行公投程序就不便舉辦類聽證會，打碎雙方溝通的最後希望。

直到前兩周，藻礁連署在政黨、藝人聲援下帶起氣勢，蔡政府才不敢再冷眼旁觀，由經濟部連發「哏圖」火力大開、全面反擊，卻看不出溝通誠意，反而激發更多反彈；眼看連署不斷跨過30萬、50萬大關，8月公投勢在必行，蔡政府才一改過去態度，故作謙卑再派出陳吉仲見面，被拒絕也怨不得人。

再說，經濟部主責三接案核心業務，在與環團溝通上卻看不到任何角色，沒端出改善方案，反拿增煤說恐嚇民眾；藻礁保育業務也早就移轉海委會，農委會帶頭溝通缺乏正當性及代表性，更沒立場和權限承諾任何事，這種注定不會有結果的「溝通」，真是不溝通也罷。

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