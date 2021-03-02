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連勝文拋黨主席不能選公職 趙少康:不能選總統我就不選黨主席

記者劉宛琳／台北2日電
中廣董事長趙少康。(記者劉宛琳／攝影)
中廣董事長趙少康。(記者劉宛琳／攝影)

國民黨智庫副董事長連勝文今表示，未來的黨主席應「專職」，不應該再去爭取公職選舉提名，特別是總統提名，引發黨內議論。表態爭取2024總統大選提名也有意爭取黨主席的中廣董事長趙少康上午受訪表示，目前黨內的法令沒有規定黨主席不能去選舉，「那就沒道理被束縛住」，若要修改應該訂在黨章裡；他也說，「如果黨主席不能選總統，那我就不參加黨主席選舉」。

趙少康表示，他目前參選黨主席的資格還卡在一年條款，要看中常會怎麼處理。至於黨主席能不能選總統，他覺得各有利弊，沒有什麼是百分之百；有些人認為不選總統在制定初選的遊戲規則會比較公平，因為黨主席若可以控制黨機器，黨員民調和意見就比較占比例，但他記得過去黨主席下來選舉也是要請假一段時間，由副主席來代理。

不過，趙少康強調，若要修改黨主席不能選公職，應該要訂在黨章裡，但現在沒有規定黨主席不能去選舉，那就沒道理被束縛住，很難去限制，認為不能去選舉那就訂規則在黨主席辦法裡。趙也說，有些人現在說不選，但政治人物出爾反爾的很多，除非寫在辦法裡，這部分他沒意見。

媒體詢問趙少康，對於連勝文此番意見是否在針對要參選黨主席和2024的他？趙少康表示，連勝文有沒有針對誰，他不知道，他也不去想這些事，「現在我連黨主席參選資格都沒有那幹嘛去想？」一年條款中常會若不修，也不能勉強人家修。

趙少康 提名 連勝文

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